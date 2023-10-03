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新北市議員江怡臻：明年520前中央在新北完工社宅掛蛋

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北居大不易，中央地方都搶蓋社宅。記者葉德正／攝影
雙北居大不易，中央地方都搶蓋社宅。記者葉德正／攝影

中央廣設社會住宅，不過新北市議員江怡臻3日在議會質詢指出，副總統賴清德曾說明年5月20日前全國能完成興建、發包的社會住宅共12萬戶，但到明年520，中央在新北市完工的社宅實際上仍是0戶，蔡總統20萬戶社宅政見確定跳票。

江怡臻表示，賴清德9月25日到大學演講時提出8年要有30萬戶社會住宅，9月12日記者會時說會有百萬社會住宅，數字變來變去根本兜不攏，在蔡英文20萬社宅跳票前提下，賴清德還加碼百萬社宅，明知道中央在六都的社宅貢獻實質上都是0，民進黨不愧是空話王，開出一張又一張的空頭支票。

城鄉局長黃國峰表示，中央對於社宅達標的算法，都僅僅算到已決標待開工，而目前中央在新北市興建完工的社宅就是0戶。黃國峰說，他接觸很多市民，對於社宅的數字無感，實際的租金水準以及有沒有辦法讓市民「租得到、租得起、租得好」，才是市民最在乎的事情。

黃國峰說，如果中央在沒有社宅需求急迫性的縣市找公有地，硬要湊數字，卻沒有實質解決有急迫需求地區的居住問題，這並不是人民想要的。

黃國峰也提到，新北市府自己蓋的社宅，明年完工約有7000多戶，未來塭仔圳、三重蘆洲加起來會有1.多萬多戶。另外，很多中央提的社會住宅計畫，由於沒有辦法回饋公益設施，造成計畫胎死腹中，呼籲中央應該要多跟地方溝通。

至於新北自建的三峽以及土城社會住宅，土城大安與土城永和預計今年底可如期完工，開始招租，另三峽國光二期則會在明年上半年完工。

社宅 社會住宅

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