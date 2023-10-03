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人民有選擇權！議員籲蔣萬安跟進揭露流感疫苗廠牌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

公費流感疫苗昨天開打，今年提供賽諾菲、國光、東洋和高端4種品牌，國民黨台北市議員柳采葳表示，她不斷收到陳情，希望別讓民眾及孩子們施打有社會疑慮的高端疫苗。

柳說，新北市政府及台中市政府為回應民意，稍早已經宣布從明天起公開揭露接種廠牌，讓民眾依意願施打。

柳采葳認為，疫苗作用於個人，每個人都應有權利選擇是否接受特定疫苗注入身體，因此，她呼籲台北市政府及市長蔣萬安跟進新北市與台中市的作法，公開揭露疫苗接種廠牌，把知的權利和選擇權還給大家！

北市府發言人殷瑋表示，針對公布流感疫苗施打廠牌一事，昨天市長蔣萬安公開受訪的時候已表明態度，會要求衛生局跟中央溝通，並且往這個方向去辦理。

殷瑋說，根據衛生局回報，已經通知學校，主動通知家長疫苗廠牌，現在也進一步決定，全面針對疫苗接種單位，主動公開疫苗廠牌，避免民眾不必要疑慮，給市民選擇的權利。

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