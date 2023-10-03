聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市科技執法抓噪音車 美國夏威夷州訪團來取經
美國夏威夷州參、眾議員一行13人今拜會市長蔣萬安，雙方交流智慧城市的治理經驗，特別透過會議交流，了解北市科技執法取締交通違規及車輛噪音的成效，作為該州政府未來立法與執行參考。蔣萬安盼透過此次城市交流，增進彼此城市治理的經驗，為民眾創造更好的生活環境。
環保局2021年起設置聲音照相系統取締噪音車輛，迄今已有20套固定式聲音照相系統，且搭配使用移動式聲音照相系統機動執法，截至今年8月31日，依噪音管制法取締噪音車2533件，開罰1800至3600元不等。
環保稽查大隊大隊長顏伶珍分析，2019年民眾陳情3004件、隔年2856件，2021年設置系統取締後，陳情數降至2491件，去年則因疫情趨緩增至2747件。
她說，環保局會依民眾陳情熱區，評估路幅寬度、坡度等條件是否適合設置，目前12個行政區均有此系統，今年至8月取締第一名為士林區仰德大道139件，其次為北投區大度路97件及內湖區內湖路一段58件。
環保局指出，今年持續攜手北市警局執行「靜城專案」，截至8月執行攔查噪音車輛79場次，攔檢1萬1112輛車，其中查獲明顯改裝排氣管產生噪音的車輛辦理通知到檢273輛。
美國夏威夷州參、眾議員等13人今參訪北市府，並交流北市以科技執法取締交通違規及車輛噪音的情形和成效。參訪團代表、夏威夷州眾議員Adrian Tam說，他以身為台裔美國人為傲，因為台灣與美國的共通點是熱愛民主，這次希望將北市在聲音照相等科技執法的城市治理經驗帶回夏威夷，讓夏威夷居民的生活品質能更好。
環保局指出，夏威夷州目前面臨愈來愈多民眾反映車輛噪音問題，該州政府正研擬相關法案包含車輛噪音管制及取締，因北市採用聲音照相系統取締噪音車輛的成效不錯，這次特地前來參訪，作為後續立法及建置科技執法系統的參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言