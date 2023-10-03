北市科技執法抓噪音車 美國夏威夷州訪團來取經

美國夏威夷州參、眾議員一行13人今拜會市長蔣萬安，雙方交流智慧城市的治理經驗，特別透過會議交流，了解北市科技執法取締交通違規及車輛噪音的成效，作為該州政府未來立法與執行參考。蔣萬安盼透過此次城市交流，增進彼此城市治理的經驗，為民眾創造更好的生活環境。

環保局2021年起設置聲音照相系統取締噪音車輛，迄今已有20套固定式聲音照相系統，且搭配使用移動式聲音照相系統機動執法，截至今年8月31日，依噪音管制法取締噪音車2533件，開罰1800至3600元不等。

環保稽查大隊大隊長顏伶珍分析，2019年民眾陳情3004件、隔年2856件，2021年設置系統取締後，陳情數降至2491件，去年則因疫情趨緩增至2747件。

她說，環保局會依民眾陳情熱區，評估路幅寬度、坡度等條件是否適合設置，目前12個行政區均有此系統，今年至8月取締第一名為士林區仰德大道139件，其次為北投區大度路97件及內湖區內湖路一段58件。

環保局指出，今年持續攜手北市警局執行「靜城專案」，截至8月執行攔查噪音車輛79場次，攔檢1萬1112輛車，其中查獲明顯改裝排氣管產生噪音的車輛辦理通知到檢273輛。

美國夏威夷州參、眾議員等13人今參訪北市府，並交流北市以科技執法取締交通違規及車輛噪音的情形和成效。參訪團代表、夏威夷州眾議員Adrian Tam說，他以身為台裔美國人為傲，因為台灣與美國的共通點是熱愛民主，這次希望將北市在聲音照相等科技執法的城市治理經驗帶回夏威夷，讓夏威夷居民的生活品質能更好。