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睽違3年北海岸風箏節10/7登場 台灣藍鵲風箏今試飛亮相
受疫情影響新北市北海岸國際風箏節睽違3年後再次舉辦，周六將在石門區白沙灣登場。今年以「風在石起」為主題，加入石門在地元素台灣藍鵲、肉粽等造型風箏。今日在新莊暖身試飛，並由今年主題「台灣藍鵲風箏」率先起飛。
北海岸國際風箏節從2000年開始舉辦歷經23年，不僅形塑石門風箏故鄉，也是台灣第一個國際性風箏節。過去3年受影響停辦，今年再次舉辦以「風在石起」為主題，加入石門在地元素台灣藍鵲、肉粽、富貴角燈塔及性平企鵝CEO等造型風箏，同時邀請荷蘭、瑞典、美國、日本、泰國、新加坡及印尼團隊，逾百位國內外風箏好手齊聚一堂。
北海岸國際風箏節今日在新莊陽光草坪舉辦暖身活動，邀請國內風箏好手試飛，今年主題「台灣藍鵲風箏」是由雲林縣風箏委員會侯順政和8+特技風箏隊陳秋榮原創製作，侯順政以手工製作和彩繪，讓每隻藍鵲都栩栩如生；陳秋榮則用拼布車縫，經過49天的創作，讓立體鮮明的藍鵲風箏乘風飛翔。
文化局說，10月7日風箏節當天，更將加入國際隊豐富精采的風箏展演，包括新加坡的Q版魚尾獅、荷蘭隊帶來可愛的烏龜家族，絢麗繽紛的印尼民族色彩風箏、泰國的飛龍風箏、日本浮世繪風箏等。此外，風箏節也結合富基漁港，推出品海鮮送風箏活動。
另外，10月7日主活動會場白沙灣除有各國精采的風箏飛揚，副場地風箏公園也有靜態的地景風箏展示，並邀請了momo家族在舞臺上與親子同樂，現場有集章闖關、風箏DIY和達人風箏秀與民眾放飛體驗，以及農特產品及文化市集、國際風箏展(石門風箏會館)。
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