餐前邀神明先吃 雙溪長源里共餐健康又平安

雙溪區長源里共餐每個月的第一個星期二舉行，因為共餐據點就在威惠廟旁，因此在每次用餐前，都會將餐點先拜神，請神明先用餐，也讓長者不僅吃健康又呷平安，也成為長源里共餐一大特色。

信眾手持清香，在里長的帶領下，大家虔誠敬拜，而桌上擺滿的飯菜，就是今天長源里要共餐的餐點，每個月長源里共餐前先犒軍請神明吃，已經成為共餐一大特色。

長源里里長陳資郎表示，威惠廟是長源里重要信仰中心，有超過150年的歷史，又銀髮共餐就在廟前的活動中心，因此，在每次共餐前，就先把飯菜都來犒軍，祈求神明保佑里內都平安，最後享用的餐點也成為了平安餐。

雙溪區區長林銚傑今天也到場和長者吃飯話家常，區長表示，長源里共餐不僅凝聚里內左鄰右舍的情感，也和廟宇有著深刻的連結，讓社區銀髮共餐吃健康也呷平安。