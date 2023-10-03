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金山公所致贈敬老禮券 結合打流感疫苗顧健康

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所在美田市民活動中心發放「重陽敬老禮券」，並設立免費流感疫苗接種站，也請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所在美田市民活動中心發放「重陽敬老禮券」，並設立免費流感疫苗接種站，也請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。 圖／紅樹林有線電視提供

重陽節將至，以往金山區公所都會舉辦重陽敬老餐會與長輩歡度佳節，但近年來考量到長輩出門用餐不易，也讓不能一起參與餐會的長輩能夠共享節慶氣氛，金山區公所在美田市民活動中心發放「重陽敬老禮券」，並設立免費流感疫苗接種站，也請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。

金山區長劉昌松指出，考量往年餐會長輩的安全及參與不易問題，近年來改為致贈重陽敬老禮券，來傳遞公所誠摯的心意。今年禮券面額為300元，自10月2日起連續5天在美田市民活動中心發放，更為了減少長輩的等候時間，規劃分流領取。而敬老禮券可以讓長輩添購多樣的日常生活用品，使用上既彈性又方便。

金山區長劉昌松說，今年發放重陽禮券的現場結合金山衛生所宣導流感疫苗施打，並設立免費流感疫苗接種站，天氣漸涼，也請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。此外，若是長輩未能於本週領取重陽禮券也別擔心，在10月9日至11月7日上班時間，攜帶身分證明文件正本、印章及通知單至金山公所1樓社會人文課櫃台也可以辦理領取。

長輩 流感疫苗 金山

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