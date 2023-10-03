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三芝三和社區在地農特產 名師教做茭白筍美食

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
推廣三和社區的特色農特產品茭白筍，講師的創意變化，讓茭白筍搭配芋頭、地瓜，或也是當季食材的柚子，藉以豐富不同家庭的餐桌。 圖／紅樹林有線電視提供
推廣三和社區的特色農特產品茭白筍，講師的創意變化，讓茭白筍搭配芋頭、地瓜，或也是當季食材的柚子，藉以豐富不同家庭的餐桌。 圖／紅樹林有線電視提供

為了推廣三和社區的特色農特產品茭白筍，三和社區開設課程，邀請講師來教學製作茭白筍特色美食，預計一天的課程當中要帶來五道茭白筍料理，透過講師的創意變化，讓茭白筍搭配芋頭、地瓜，或也是當季食材的柚子，藉以豐富不同家庭的餐桌。

講師巢佳苓說，這次課程選用三芝當季的茭白筍，雖然早生品種筍肉不長，但是鮮甜肉嫩，製作料理時不論是切塊、切絲都方便，搭配小家庭容易取得的食材蛋餅皮製作出炸醬茭筍生菜捲，步驟容易色香味俱全，讓人忍不住食指大動。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，為了推廣當地的農產，從洛神花的創意變化到茭白筍創意料理都有開課教學，而10月7日與10月15日於三生步道將舉辦社區農特產推廣活動，內容豐富精彩，也有洛神花與茭白筍創意美食可以品嚐，歡迎有興趣的民眾前往參與體驗，感受三和社區的美食與人文風情。

創意料理 美食 食材

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