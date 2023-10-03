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送愛到三峽白雞山 「中華民國頌」打動榮家爺爺的心

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛／新北即時報導
高齡104歲、曾參與823砲戰老兵曹玉昌身體硬朗，他參加「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」公益活動，心情興奮。記者葉信菉／攝影
高齡104歲、曾參與823砲戰老兵曹玉昌身體硬朗，他參加「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」公益活動，心情興奮。記者葉信菉／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天前進新北市三峽白雞山榮家，資深藝人演唱多首膾炙人口歌曲，多位百歲人瑞被安排坐在第一排「搖滾區」，長者聽得如癡如醉。其中殷正洋領唱「中華民國頌」，一○一歲爺爺金子英等人忍不住脫下口罩唱和，氣氛沸騰。

「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」公益列車慰訪全台各地榮家，陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑出錢出力，對榮民有很深關懷，李棟樑與聯合報社長游美月今前往三峽榮家，分別送上實用物資、五萬元加菜金和聯合報出版書籍《親愛的別煩老》，高齡一○四歲、曾參與八二三砲戰老兵曹玉昌代表住民受贈。退輔會副主委吳志揚、就養處處長周興國、台北榮家主任劉化宇等人均出席。

多數榮家長者未使用手機，聽歌、唱歌是生活的一部分。主辦單位安排知名藝人陪長者同樂，歌曲涵蓋民歌、閩南語歌。金曲歌后吳淑敏先登台，她連唱「往事只能回味」、「甜蜜蜜」等名曲，台下反應熱烈，吳淑敏走到觀眾席，將麥克風遞給榮民爺爺一塊唱，陪同的志工、護理人員準備彩球與鈴鼓助興，全場陶醉。

接著登台的女歌手王海玲一上台就說「到榮家就像回家，非常有親切感。」她說，父親是陸軍官校校友，軍人子弟走進榮家，內心滿滿感動。她連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲。

六十四歲住民林文定對這幾首歌格外有共鳴，也跟著唱和。他早年是軍人，後來轉警職，公職退休後，因為想與家人保持各自獨立生活空間，選擇住進環境清幽的三峽榮家，僅居住三年，屬於榮家年輕一代住民。

三金歌王殷正洋在榮家有不少「粉絲」，一○一歲女榮民吳秀英說，很喜歡殷正洋歌聲的穿透力，非常動人；九十七歲榮民楊家友坐輪椅、由保健組護理人員陪同聽歌，欣賞表演過程，他興奮到手舞足蹈。

多位百歲人瑞被安排坐在第一排「搖滾區」，享受歡樂的午後時光。記者葉信菉／攝影
多位百歲人瑞被安排坐在第一排「搖滾區」，享受歡樂的午後時光。記者葉信菉／攝影
女歌手王海玲是軍人子弟，她感性地說，走進榮家內心有滿滿感動，王海玲連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲，與粉絲熱情互動。記者葉信菉／攝影
女歌手王海玲是軍人子弟，她感性地說，走進榮家內心有滿滿感動，王海玲連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲，與粉絲熱情互動。記者葉信菉／攝影
歌手吳淑敏連唱「往事只能回味」、「甜蜜蜜」等歌曲，台下反應熱烈，吳淑敏走到觀眾席，展現群眾魅力。記者葉信菉／攝影
歌手吳淑敏連唱「往事只能回味」、「甜蜜蜜」等歌曲，台下反應熱烈，吳淑敏走到觀眾席，展現群眾魅力。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家。右一是陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑、右二是聯合報社長游美月。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家。右一是陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑、右二是聯合報社長游美月。記者葉信菉／攝影
三金歌王殷正洋在榮家有不少「老粉絲」，他穿透人心的歌聲相當動人。記者葉信菉／攝影
三金歌王殷正洋在榮家有不少「老粉絲」，他穿透人心的歌聲相當動人。記者葉信菉／攝影
藝人殷正洋（右）、吳淑敏（左）、王海玲演唱多首膾炙人口歌曲，長輩聽得如癡如醉。記者葉信菉／攝影
藝人殷正洋（右）、吳淑敏（左）、王海玲演唱多首膾炙人口歌曲，長輩聽得如癡如醉。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家。聯合報社長游美月說，照顧有需要的人、監督有權力的人是聯合報使命。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家。聯合報社長游美月說，照顧有需要的人、監督有權力的人是聯合報使命。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家，氣氛熱絡。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家，氣氛熱絡。記者葉信菉／攝影
女歌手王海玲是軍人子弟，她感性地說，走進榮家內心有滿滿感動，王海玲連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲，與粉絲熱情互動。記者葉信菉／攝影
女歌手王海玲是軍人子弟，她感性地說，走進榮家內心有滿滿感動，王海玲連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲，與粉絲熱情互動。記者葉信菉／攝影

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