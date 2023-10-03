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議員怨社宅租金只分4級太少 新北市府：中央將協助統一

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北居大不易，新北市議員彭佳芸認為社宅租金分級應該更細緻，才能滿足更多種類收入需求。記者葉德正／攝影
雙北居大不易，新北市議員彭佳芸認為社宅租金分級應該更細緻，才能滿足更多種類收入需求。記者葉德正／攝影

新北市社會住宅租金分級明年1月上路，民進黨新北市議員彭佳芸指出，新北租金只分低於最低收入標準1倍、1.5、2.5、3.5倍4種級距，北市分9級，桃園也有6級，級距太少難滿足各種不同族群需求。城鄉局長黃國峰表示，北市除收入還加上房型，才會細分成9種；桃園還有0.5、2倍兩種，中央發現各縣市制度不同，研擬協助整合，但在整合前會先依地方規定先行。

新北社會住宅現行租金行情是以身分區別，一般戶租金是市價8折，及優先戶市價64折，卻常發生租金因周邊行情過高，導致社宅租金也偏高，為確保公平性，讓弱勢家庭更能負擔租金，預計明年起將施行新的租金分級制。

城鄉局指出，新的四種等級分別是家庭成員每人每月平均所得低於新北市最低生活費收入標準1倍、1.5倍、2.5倍、3.5倍四種，以新北市最低生活費1萬6千元，也就是家戶每人每月收入1萬6000元、2萬4000元、4萬元與5.6萬元四種，收入愈低者，所需負擔愈低，大概是市價的3至5折。全案已在8月公告，預計在明年1月後招租或續租的案件開始施行。

彭佳芸指出，新北目前將最低生活費分成4個級距，但桃園以最低生活費分成6個級距，台北市則依照三種收入和三種房型共分成9個級距，分的愈細愈多種，愈能讓收入不同的每位市民更貼切依自己負擔能力承租社會住宅，現在新制還沒上路，希望市府能再細緻一點，讓市民有更多適合自己收入的級距。

黃國峰指出，目前各縣市租金級距數不同，中央最近已邀集各縣市政府討論，預計明年下半年中央相關社宅完工後，會再統一訂定一套統一標準執行，接下來台中也會加入租金分級制。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩指出，北市會有九種，主要是依照房型又去細分才會出現九種級距，桃園除了新北的四種級距，還有基本收入0.5倍與2倍兩種。

彭佳芸也關心新北社宅提供給長者居住到終老的政策，是否會因數量不夠，排擠青年居住社宅機會；黃國峰強調，社宅會持續興建，青年則會導向包租代管方式，目前新北社宅已興建完成4000多戶，到明年會有7000多戶，會逐年擴充社宅量能。

無黨籍新北市議員李翁月娥則認為，蓋社宅雖然立意良善，但再怎麼蓋仍無法滿足所有人，很多人還是抽不到；她認為應該著重在租金補貼，或是針對年收入低於某個程度的青年，直接補貼育兒、教育費用，這樣大家才敢生，解決少子化問題。

社宅

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