滿55歲原住民設籍新北1年 健保補助每年最高可領9912元

新北市府為落實健康及高齡友善城市願景，代理市長劉和然今宣布，將擴大對新北市原住民健保補助，自2024年起凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民即能獲健保補助，每人每年可領3324元至9912元補助，估計有6千多人受惠。

新北社會局長李美珍表示，為保障原住民朋友身心健康及福祉，年滿55歲至64歲原住民長輩，其中投保在第3、6類且綜所稅5%以下，市府全額補助每年最高至9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，會寄發通知函，請原住民長輩提供郵局或銀行帳戶寄回即可匯款，補助金額為每年3324元至7740元不等。

李美珍說，原住民年滿55歲，市府原就有假牙補助，2022年起可領取敬老悠遊卡，享有每月480點搭乘雙北公車、捷運及台鐵等福利，今年更擴大納入獨居長輩關懷行列。

李美珍指出，新北照顧原住民長輩，除現金福利補助外，更鼓勵社會參與，如擴大設立文健站，讓原住民長輩共餐、送餐、惜食分享、健康促進等，共創安居樂業、幸福有感的生活。

劉和然也補充，新北市府感謝議員楊春妹、馬見Lahuy‧Ipin、宋雨蓁 Nikar‧Falong和蘇錦雄Paylang．Caya等，長期以來對原住民福利的支持和爭取。