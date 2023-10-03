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逛大稻埕吃美食、看展覽 邀民眾探索百年老店故事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
鄉土教育中心特別舉辦「百年風華大稻埕」特展，內容展出大稻埕商業發展興盛的店家，部分展品還能親自動手體驗互動。圖／教育局提供
鄉土教育中心特別舉辦「百年風華大稻埕」特展，內容展出大稻埕商業發展興盛的店家，部分展品還能親自動手體驗互動。圖／教育局提供

大稻埕是見證台北發展重要據點之一，許多民眾也喜歡到老店採買乾貨等商品，台北市鄉土教育中心特別邀請大稻埕創意街區發展協會共同舉辦「百年風華大稻埕」特展，內容展出大稻埕商業發展興盛的店家，同時也呼應百年老店主題，穿越艋舺與大稻埕兩個老城區，展覽至10月29日止，歡迎民眾參觀。

鄉土教育中心表示，本次展覽依店家特色主題共規畫三大展區，從原生在地的老店家，到跟隨大稻埕發展而前來扎根的後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照感受大稻埕氛圍，而部分展品還能親自動手體驗互動，要讓大家在艋舺也能感受到大稻埕的產業魅力。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，本次展覽依店家特色主題共規劃三大展區，從原生在地的老店家，到跟隨大稻埕發展而前來扎根的後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照感受大稻埕氛圍，而部分展品還能親自動手體驗互動，要讓大家在艋舺也能感受到大稻埕的產業魅力。

展覽中大稻埕現存最老的商號「林復振商行」提供了早期代理進口的紅帽子禮盒，以及首次展出的日本味之素原廠授權經銷招牌，更有以創新及傳承出發來體驗百年老店的特色，像是「李亭香餅舖」把糕餅模具做成拓印體驗、「林三益」則準備毛筆及練習布讓民眾體驗百年製筆工藝並持續推廣書法文化。

台北市大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰表示，這次展覽網羅在地經營超過百年的商號，到後來落腳大稻埕同樣發展超過百年的品牌，以及將上一代的故事在這裡重新呈現的店家，除了大稻埕的傳統四大產業（茶、南北貨、布疋、中藥），到與各式生活相關的商業活動共有12間不同種類的店家。

「百年風華大稻埕」特展依店家特色主題共規畫三大展區，從原生在地的老店家，到跟隨大稻埕發展而前來扎根的後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照感受大稻埕氛圍。圖／教育局提供
「百年風華大稻埕」特展依店家特色主題共規畫三大展區，從原生在地的老店家，到跟隨大稻埕發展而前來扎根的後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照感受大稻埕氛圍。圖／教育局提供

大稻埕 艋舺 北市

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