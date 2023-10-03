快訊

亞運羽球／2組女雙都晉級 周天成退上屆金牌晉16強揮拳歡呼

不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

反擊蔡易餘 Lin bay好油：不要什麼髒水都潑到我身上

颱風來大直民宅側溝壞居民憂淹水 蔣萬安：會放抽水機

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副市長李四川也表示，損壞的側溝來不及修復，不過原來的側溝部分還在，會在類似汲水井的地方明天放置抽水機，用抽水的方式來處理，應該沒有問題。圖／都發局提供
副市長李四川也表示，損壞的側溝來不及修復，不過原來的側溝部分還在，會在類似汲水井的地方明天放置抽水機，用抽水的方式來處理，應該沒有問題。圖／都發局提供

中颱小犬進逼，台北市長蔣萬安今天下午赴災害應變中心主持防颱整備會議，根據北市府氣象團隊預報，這次小犬暴風圈並沒有籠罩雙北，但因有部分國家預測小犬有可能偏北，若在台東登陸，暴風圈就有可能擦到台北市邊緣。預估北市主要降雨會從明天至10月5日逐漸增強，平地最大累積雨量達80毫米，陽明山區160至240毫米。

台北市長蔣萬安表示，這次颱風會在明天起有較大雨勢及陣風，他也指示都發局、勞動局等提醒施工廠商針對圍籬、廣告招牌等加固，並且宣導民眾這段期間避免到山區、海邊；民政局也要宣導居家陽台花盆等加強穩固。蔣也提到，因這次暴風圈範圍達250公里，比上次海葵大，會侵襲到中南部農業產地，後續也可能導致菜價波動，指示產發局密切關注菜價波動，並且適時啟動相關因應機制，平穩菜價。

由於這次大直民宅塌陷，單號棟的側溝損壞，居民擔心颱風來淹水，蔣萬安說，目前市府會安排抽水機，都會來掌握。

副市長李四川也表示，損壞的側溝來不及修復，不過原來的側溝部分還在，會在類似汲水井的地方明天放置抽水機，用抽水的方式來處理，應該沒有問題。對於居民擔心淹水？李四川說，應該不至於，原來的箱涵都完成，應該不會有問題。

菜價 蔣萬安

延伸閱讀

北市推防災都更與整宅專案 容積獎勵最高100%

蔣萬安祭容積獎勵 促64萬老宅都更

影／蔣萬安再增都更2箭 新增防災型、整宅專案

影／蔣萬安都更再射兩箭 整建住宅海砂屋和耐震力不足容積獎勵最高達100%

相關新聞

滿55歲原住民設籍新北1年 健保補助每年最高可領9912元

新北市府為落實健康及高齡友善城市願景，代理市長劉和然今宣布，將擴大對新北市原住民健保補助，自2024年起凡設籍新北市滿1...

台北時裝周開跑 三大商圈串聯 閉幕大秀選這裡

2023台北時裝週系列活動登場，此次串連信義區、東區、南西三大商圈，開設限定快閃店、東區SOGO百貨也集合台灣設計師品牌...

新北5.5萬戶大停電！大安變電所保全換設備不慎爆炸 估今晚全數復電

台電位於新北市新莊區、樹林區交界的大安變電所，今上午11時許因門禁設備維修人員將線材丟進變電站，導致6.9萬伏的變壓設備...

颱風來大直民宅側溝壞居民憂淹水 蔣萬安：會放抽水機

中颱小犬進逼，台北市長蔣萬安今天下午赴災害應變中心主持防颱整備會議，根據北市府氣象團隊預報，這次小犬暴風圈並沒有籠罩雙北...

民調低就退選藍白能合？ 徐巧芯：相信朱立倫判斷

民眾黨主席柯文哲日前提出藍白互比民調，民調低的就退選，被認為難促成「藍白合」。國民黨籍北市議員徐巧芯說，無論要用什麼方式...

黃瀞瑩盼循北榮模式推輔助治療犬 北市聯醫：好事試著做看看

台北榮總有全台第一隻駐點安寧病房的輔助治療犬「Oba」，宜蘭羅東聖母醫院今年也有「Jungle」加入安寧照護行列。北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。