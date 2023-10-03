颱風來大直民宅側溝壞居民憂淹水 蔣萬安：會放抽水機

中颱小犬進逼，台北市長蔣萬安今天下午赴災害應變中心主持防颱整備會議，根據北市府氣象團隊預報，這次小犬暴風圈並沒有籠罩雙北，但因有部分國家預測小犬有可能偏北，若在台東登陸，暴風圈就有可能擦到台北市邊緣。預估北市主要降雨會從明天至10月5日逐漸增強，平地最大累積雨量達80毫米，陽明山區160至240毫米。

台北市長蔣萬安表示，這次颱風會在明天起有較大雨勢及陣風，他也指示都發局、勞動局等提醒施工廠商針對圍籬、廣告招牌等加固，並且宣導民眾這段期間避免到山區、海邊；民政局也要宣導居家陽台花盆等加強穩固。蔣也提到，因這次暴風圈範圍達250公里，比上次海葵大，會侵襲到中南部農業產地，後續也可能導致菜價波動，指示產發局密切關注菜價波動，並且適時啟動相關因應機制，平穩菜價。

由於這次大直民宅塌陷，單號棟的側溝損壞，居民擔心颱風來淹水，蔣萬安說，目前市府會安排抽水機，都會來掌握。

副市長李四川也表示，損壞的側溝來不及修復，不過原來的側溝部分還在，會在類似汲水井的地方明天放置抽水機，用抽水的方式來處理，應該沒有問題。對於居民擔心淹水？李四川說，應該不至於，原來的箱涵都完成，應該不會有問題。