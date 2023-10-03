民調低就退選藍白能合？ 徐巧芯：相信朱立倫判斷

民眾黨主席柯文哲日前提出藍白互比民調，民調低的就退選，被認為難促成「藍白合」。國民黨籍北市議員徐巧芯說，無論要用什麼方式比較，都需要高層有更緊密的協商，所以不預設立場，放手讓藍白高層想出合作方向，現在多說多錯，相信國民黨主席朱立倫的判斷。

針對「藍白合」議題，徐巧芯表示，現在國民黨和民眾黨的合作情形，要由黨中央高層談，而無論要不要比民調、用什麼方式比、退不退選，都需要有更緊密的協商，所以不預設任何立場，讓藍白高層共同想出真正能夠真心合作的方向。

徐巧芯認為，有時候會「多說多錯」，或是說太多意見，但又不了解實際狀況，只會讓問題變得更嚴重，所以就相信朱立倫的判斷，以及他在藍白合這條路上的努力，總有一天會水到渠成，只要靜待消息就好了。

另外，關於前總統馬英九不出席國慶日。徐巧芯說，民進黨政府已經連續3年在國慶日使用「Taiwan National Day」，非常不能認同，因為國家就叫「Republic of China」，若今天雙十節翻成「Double Ten」也可以。

徐巧芯指出，國慶日在慶祝武昌起義、辛亥革命，慶祝建立亞洲第一個民主共和國，所以才在1912年的1月1日開國，這段血淚歷史就是國慶日要慶祝的事情，現在蔡政府不只換國名，要慶祝什麼也講不清楚，不去參加中央舉辦的國慶活動也沒關係。

徐巧芯說，國民黨有辦國慶日活動，其他縣市也有，讓國慶日變得很有意義，還是很能夠參加，只是會認為在中央辦的國慶民眾所認識的國慶到底算不算是同一個活動呢？這要打上一個大問號。