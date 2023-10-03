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黃瀞瑩盼循北榮模式推輔助治療犬 北市聯醫：好事試著做看看

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北榮總有全台第一隻駐點安寧病房的輔助治療犬「Oba」，宜蘭羅東聖母醫院今年也有「Jungle」加入安寧照護行列。北市議員認為，輔助治療犬有助病患減輕痛感、焦慮與抑鬱感等負面情緒，盼聯醫評估可行性；聯醫表示，好事應該試著去做看看，已成立工作小組討論。

議員黃瀞瑩分享，為了解陪伴犬的日常工作，曾與台灣導盲犬協會到新北樹林的保安老人長照中心，安排長者與陪伴犬玩球、為其梳毛等簡單互動；有些長輩平常不太講話，卻願意與牠們開心互動，可見毛孩確實有復健功能。

黃瀞瑩指出，北榮就是成功案例，院方與台灣導盲犬協會合作促成輔助治療犬進駐安寧病房，受訓過的拉布拉多犬「Oba」2019年起駐點安寧病房且被特授予職員證，是北榮安寧照護團隊重要成員，牠陪伴許多重症病患走完人生最後一哩路， 撫慰其面對苦痛與離別的心靈，深獲醫護、病患及其家屬肯定。

她也說，曾和台灣導盲犬協會到北市聯醫拜訪時，發現醫護人員看到狗狗都笑得開心，工作氛圍相對輕鬆、療癒一些。建議北市聯醫參考北榮經驗，研議試辦「狗醫生」輔助治療犬進駐安寧病房，模式能循序漸進，可先從每周固定時間在一樓大廳辦活動開始。

北市聯醫總院長蕭勝煌表示，聯醫重視生命的善終，包含居家安寧、安寧病房，因此「好事應該試著去做看看，不要急著拒絕」，但直言狗醫生訓練並不簡單，動物教育更需要時間培養，聯醫目前已成立工作小組，將參考北榮模式與台灣狗醫生等輔助治療犬單位合作。

全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬Oba。聯合報系資料照
全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬Oba。聯合報系資料照
輔助治療犬「Oba」去年曾駐點花蓮門諾醫院，溫暖的模樣協助末期患者減緩不適。圖／門諾醫院提供
輔助治療犬「Oba」去年曾駐點花蓮門諾醫院，溫暖的模樣協助末期患者減緩不適。圖／門諾醫院提供
黃瀞瑩到北投區的台灣導盲犬協會，進一步認識導盲犬，除了導盲功能，部分退役犬也可以成為陪伴犬。圖／黃瀞瑩辦公室提供
黃瀞瑩到北投區的台灣導盲犬協會，進一步認識導盲犬，除了導盲功能，部分退役犬也可以成為陪伴犬。圖／黃瀞瑩辦公室提供
黃瀞瑩曾與台灣導盲犬協會到新北樹林的保安老人長照中心，與老人家一起幫陪伴犬梳毛、玩球。圖／黃瀞瑩辦公室提供
黃瀞瑩曾與台灣導盲犬協會到新北樹林的保安老人長照中心，與老人家一起幫陪伴犬梳毛、玩球。圖／黃瀞瑩辦公室提供

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