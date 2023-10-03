黃瀞瑩盼循北榮模式推輔助治療犬 北市聯醫：好事試著做看看

台北榮總有全台第一隻駐點安寧病房的輔助治療犬「Oba」，宜蘭羅東聖母醫院今年也有「Jungle」加入安寧照護行列。北市議員認為，輔助治療犬有助病患減輕痛感、焦慮與抑鬱感等負面情緒，盼聯醫評估可行性；聯醫表示，好事應該試著去做看看，已成立工作小組討論。

議員黃瀞瑩分享，為了解陪伴犬的日常工作，曾與台灣導盲犬協會到新北樹林的保安老人長照中心，安排長者與陪伴犬玩球、為其梳毛等簡單互動；有些長輩平常不太講話，卻願意與牠們開心互動，可見毛孩確實有復健功能。

黃瀞瑩指出，北榮就是成功案例，院方與台灣導盲犬協會合作促成輔助治療犬進駐安寧病房，受訓過的拉布拉多犬「Oba」2019年起駐點安寧病房且被特授予職員證，是北榮安寧照護團隊重要成員，牠陪伴許多重症病患走完人生最後一哩路， 撫慰其面對苦痛與離別的心靈，深獲醫護、病患及其家屬肯定。

她也說，曾和台灣導盲犬協會到北市聯醫拜訪時，發現醫護人員看到狗狗都笑得開心，工作氛圍相對輕鬆、療癒一些。建議北市聯醫參考北榮經驗，研議試辦「狗醫生」輔助治療犬進駐安寧病房，模式能循序漸進，可先從每周固定時間在一樓大廳辦活動開始。