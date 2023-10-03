變電所保全誤觸設備新莊、樹林5.5萬戶停電 已復電5萬戶
台電位於新北市新莊區、樹林區交界的大安變電所，今上午11點左右因保全人員不慎誤觸變電所設備，引發線路短路爆炸。台電表示，該保全人員並未通知台電就修改大門監控迴路，操作誤觸高壓設備，造成新莊、樹林一帶約5萬5千戶停電，12點15已累計復電近5萬戶，後續將逐步回復中。
有民眾在ptt上發文，指變電所忽然「蹦一聲」並發出強烈的白光，新莊、樹林的電也停了。台電表示，今上午10點59分西盛變電所保全公司人員，在施工過程中誤觸變電所內部設備，觸發系統的自我保護，導致高壓線路暫時中斷。
台電說，因大安變電所影響到樹安二次變電所、西盛二次變電所，造成新莊、樹林一帶約5萬5千戶停電。經台電處理，至11點已為近3萬戶復電，12點15分則累計復電近5萬戶，目前僅剩兩百多戶正逐步回復中。
台電說，初步了解，是保全人員在未通知台電的狀況下，修改大門監控迴路，在操作不慎碰觸到高壓設備，造成電弧灼傷。消防局指出，郭姓保全員遭電擊，左手臂約1%皮膚面積一度燒燙傷，意識清醒由已送往輔大醫院。
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