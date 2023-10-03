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影／蔣萬安再增都更2箭 新增防災型、整宅專案
台北市長蔣萬安上午出席「台北市都更5+2箭政策記者會」，宣布加速推動北市危險老舊建築更新，除了「都更5箭」之外，再加「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」2箭，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，市府給予容積獎勵最高可達100%，也就是「一坪換一坪」，並提供多元協助，積極打造韌性宜居的台北城市。
蔣萬安表示，全台北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，甚至有些房屋還超過50年，其中包含海砂屋、耐震力不足的建築，以及全台北約19處尚未重建完成的整宅，由於台灣位於環太平洋地震帶上，居住安全刻不容緩，因此再針對防災型和整宅提出政策。市府透過精準資料研析與估算，至少有5000多戶亟需重建的海砂屋、1萬多戶的整建住宅可立即受惠。
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