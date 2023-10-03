北市推防災都更與整宅專案 容積獎勵最高100%

台北市長蔣萬安今宣布推出2都更新政策，包含防災型都更及整宅專案，海砂屋、防震係數不足等建物最高可獲100%容積獎勵，還有加速審議、補利息等利多，盼加速都市更新。

蔣萬安今出席都更5+2箭政策記者會，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加2箭，分別為防災型都市更新專案，及整建住宅專案計畫，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，容積獎勵最高可達100%。

北市都更處說明，防災型都市更新專案，瞄準高氯離子鋼筋混凝土及耐震能力不足的建築物，3大精神為增誘因、 減災害及加速辦，增訂「台北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵，自原本的50%再加30%。

都更處說，「減災害」是透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，減低致災因子；「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度。

在整宅方面，都更處表示，以增容積、補利息、齊協力3服務提高意願。「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外，再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積。

「補利息」則是協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；「齊協力」意指不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫。

蔣萬安表示，北市至少有5000多戶海砂屋、破萬戶整建住宅、數十萬戶未符合現代耐震標準的建築，希望透過都更新政策讓它們重生，翻轉城市危老現況。