2023鶯歌嘉年華搭設計展風潮 推限量5百組實境解謎

2023台灣設計展10月6日在新北美術館等5處登場，今年鶯歌嘉年華搭上設計展風潮，將在10月21、22日舉行，並呼應設計展理念將產業圈起來。新北經發局長何怡明說，活動有四大特色，包括鶯歌老街結合AR拍照濾鏡、戶外實境解謎遊戲、店家優惠及陶瓷市集等，把鶯歌最繁榮景象展現給民眾。

何怡明指出，經發局近年在鶯歌打造暢遊硘仔基地、大型裝置藝術、藝術牆及改造美食廣場等，同時補助商圈辦活動、輔導業者研發商品，今年陶瓷市集響應設計展概念，把鶯歌地區產業圈在一起。

經發局說，今年的鶯歌嘉年華有別以往，擴大辦理陶瓷市集、活動特約店，共串聯超過百家共襄盛舉，活動特約店家也推出單一精選商品8折優惠，另凡在特約店家或市集攤位消費滿300元，即可參加套圈圈遊戲，套中什麼帶走什麼；現場也邀請DIY手作老師開課，提供免費彩繪陶藝素坯及陶趣馬賽克體驗活動。