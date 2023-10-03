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2023鶯歌嘉年華搭設計展風潮 推限量5百組實境解謎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年鶯歌嘉年華搭上設計展風潮，將在10月21、22日舉行，並呼應設計展理念將產業圈起來。記者劉懿萱／攝影
今年鶯歌嘉年華搭上設計展風潮，將在10月21、22日舉行，並呼應設計展理念將產業圈起來。記者劉懿萱／攝影

2023台灣設計展10月6日在新北美術館等5處登場，今年鶯歌嘉年華搭上設計展風潮，將在10月21、22日舉行，並呼應設計展理念將產業圈起來。新北經發局長何怡明說，活動有四大特色，包括鶯歌老街結合AR拍照濾鏡、戶外實境解謎遊戲、店家優惠及陶瓷市集等，把鶯歌最繁榮景象展現給民眾。

何怡明指出，經發局近年在鶯歌打造暢遊硘仔基地、大型裝置藝術、藝術牆及改造美食廣場等，同時補助商圈辦活動、輔導業者研發商品，今年陶瓷市集響應設計展概念，把鶯歌地區產業圈在一起。

經發局說，今年的鶯歌嘉年華有別以往，擴大辦理陶瓷市集、活動特約店，共串聯超過百家共襄盛舉，活動特約店家也推出單一精選商品8折優惠，另凡在特約店家或市集攤位消費滿300元，即可參加套圈圈遊戲，套中什麼帶走什麼；現場也邀請DIY手作老師開課，提供免費彩繪陶藝素坯及陶趣馬賽克體驗活動。

此外，親子戶外實境解謎遊戲「繆思捕手」，以身為畫家的主角回到故鄉鶯歌老街，民眾與演員扮演的小謬思互動，觸發關卡任務，進而認識當地人文歷史及特色，依據完成任務數可獲得不同AR濾鏡。實境解謎每組300元限量500組，成功報名還送200元商圈購物金及精美禮品2份。實境解謎活動、DIY手作體驗課程明日中午12點起報名，額滿為止。

親子戶外實境解謎遊戲「繆思捕手」民眾以身為畫家的主角回到故鄉鶯歌老街，與演員扮演的小謬思互動。記者劉懿萱／攝影
親子戶外實境解謎遊戲「繆思捕手」民眾以身為畫家的主角回到故鄉鶯歌老街，與演員扮演的小謬思互動。記者劉懿萱／攝影

老街 新北

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