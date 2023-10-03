救援鯨豚據點+1 選址新北樹林是這考量

10月4日是世界動物日，中華鯨豚協會攜手新北市動保處、海委會、海保署等，今天成立「新北市海洋保育教育園區」，兼具救援、醫療、收容、野放及教育功能。外界好奇為何選址在新北樹林區，協會秘書長曾鉦琮說，樹林區雖離取海水較遠，聯外交通便捷，從彰化到花蓮都是救援範圍，樹林區成為合適的基地位置。

曾鉦琮說，尋覓地點過程全靠緣分，空間要夠大，園區空間的前身是一座工廠，房東陳春發願意用佛心租金助一臂之力，出發點還有愛孫子的心。陳春發說，孫子讀國小3年級時，便告訴他「阿公，我長大後要救鯊魚」，工廠空間租給鯨豚協會為救援鯨豚盡一分力，也算是圓孫子保育生態的夢。

園區內設置有復健池、檢查室、解剖及標本製作室，2樓是多功能教育空間，接受團體預約參訪，也會與新北市政府合辦研習及海洋教育課程。

8個海龜復健池，預計全年可收容13隻傷病龜，目前收容2隻綠蠵龜，其中一隻是「小新」，小新第一次擱淺是在新竹，今年5月27日在新北水湳洞再次擱淺，牠體型偏小，從牠身上塗有紅漆，推測是在中國大陸因宗教因素野放的海龜，從小由人工飼養，相對親人，卻出現下潛能力能力差、過於親人、自行攝食能力低落等問題，收容照顧到體態達野放標準，就讓牠回大海。

另一隻傷痕龜是年約30歲的亞成公龜，今年6月2日在宜蘭東澳定置網混獲，四肢、腹甲等處嚴重受傷，經收容、醫療、照顧後體力逐漸復原，預計10月18日在宜蘭野放，重返原棲地。

新北市農業局長李玟說明，109年至111年新北市每年有8至9隻活體鯨豚擱淺，海龜擱淺數量109年最多達80隻，為加速救援效率及擴大救援能量，新北市政府首創5大亮點，包含透過海洋大學和鯨豚協會專業訓練組成全國第一個海洋救援先鋒隊；結合海保署、海巡署、新北市救難協會、海洋大學、鯨豚協會、野柳海洋世界及鉅隆船隊海洋樂潛水俱樂部、福智佛教基金會等公私部門團體共同成立海洋保育救護網路；結合28座漁港、21個海巡安檢所，設立49處綿延北海岸鯨豚海龜救援站，隨時監測鯨豚情況以增加救援即時性；搭配野柳海洋世界特製全國首創鯨豚海龜救援包，讓鯨豚或海龜擱淺時更具即時性及專業性；建立北台灣最大的海洋保育教育園區，園區結合救援、醫療、收容、野放及教育，提升鯨豚、海龜等海洋野生動物救援能量。