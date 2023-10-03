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新北環狀線板新站興建複合捷運宅 估119年完工

中央社／ 新北3日電

新北捷運局今天舉行環狀線板新站捷運開發案簽約儀式，將由馥華集團自板新站4樓接續興建至38層的複合式捷運宅，預估投資金額約新台幣60.4億元，預計119年完工啟用。

新北捷運局今天上午在台北新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，在副市長陳純敬見證下，由新北捷運局長李政安與馥華集團執行長陳詠霖共同簽署契約。

陳純敬表示，新北市環狀線共有10處開發基地，目前秀朗橋站、景平站已徵得投資人，且都在施工中。板新站捷運開發案新北環狀線沿線投資規模第2大，僅次於投資金額520億元的捷運十四張站開發案。

陳純敬表示，新北環狀線10處場站開發預估可引入總投資金額約652億元，創造2.2萬個就業機會，而這些吸引來的人流，增加捷運使用需求，為運量帶來正向效益。

捷運局表示，板新站開發案規劃興建自地上4層至38層，總樓地板面積約2萬坪複合式捷運宅，1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，另外將興建住宅368戶，使全案具居住、購物、辦公等多元服務，預估投資金額約60.4億元，預計114年動工、119年完工啟用。

捷運局表示，全案將搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案等，為周邊地區注入商業發展動能，吸引商家進駐，形成以板新站為中心的「板新商圈」，板新站捷運開發大樓也將成為板新地區的新地標。

捷運 環狀線

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