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石碇違規整地釀鄰屋牆塌 農業局：開罰並要求恢復原狀

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
石碇一戶民宅疑因隔壁違規施工，導致地基被掏空。圖／新北市議員陳乃瑜提供
石碇一戶民宅疑因隔壁違規施工，導致地基被掏空。圖／新北市議員陳乃瑜提供

民進黨新北市議員陳乃瑜接到陳情指出，石碇一戶民宅疑因隔壁違規整地開挖，造成民宅女兒牆歪斜斷裂下陷，地基有被掏空情形，陳指市府事後放生受損戶。新北市農業局表示，石碇區八分寮案未經核定先行動工，將依水保法裁罰6萬元並要求行為人限期改正並恢復原狀。

陳乃瑜說，新北市相關局處僅以違反水土保持法規定裁罰，住戶悲痛表示，要的不是賠償，而是一個安全的家，陳質疑，難道政府罰款完後就放生市民？希望市府負起保障人民安全的責任，要求相關局處盡快協助受災戶，別再互踢皮球。

農業局表示，該整地案未經核定先行動工情形，經公所查報，農業局邀集相關單位已在上月27日會勘認定，現場是未經申請即開挖整地設置擋土牆，將依水保法裁罰6萬元並要求行為人限期改正，恢復原貌。

新北市工務局長祝惠美表示，本案是未取得建照前的山坡地開挖，造成的鄰損會請水保單位要求開挖者負起修繕相關責任，確保相關人員的權益。

陳乃瑜說，高雄早在2019年就實施「建築工地深開挖巡檢作業」，台北市和桃園市也在大直案後，跟進開始進行全面檢視時，要求新北市府工務局應即刻展開工地巡檢。

祝惠美回應，新北市都已經在做；工務局表示，目前新北市工地約1000處左右，截至目前為止，因為施工導致鄰損的列管案有72件，目前全數都在掌握中。

對陳乃瑜詢問目前有疑慮的工地有幾個，祝惠美則回應「有疑慮就會趕快去制止」。

至於「新莊文德段公辦都更案」，民進黨新北市議員翁震州接獲民眾陳情指出，該案也有發生路面掏空與坍塌問題，財政局陳榮貴表示，該基地位於河川沙質地上，建商有做地質改良，與北市大直案完全不同，會與工務局督處促建設公司做好改善。

石碇一戶民宅疑因隔壁違規施工，導致牆面傾斜下陷。圖／新北市議員陳乃瑜提供
石碇一戶民宅疑因隔壁違規施工，導致牆面傾斜下陷。圖／新北市議員陳乃瑜提供

陳乃瑜 大直

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