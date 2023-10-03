Linbay好油恐嚇案自導自演 蔣萬安：若造假絕不能接受

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆巴西進口雞蛋諸多問題，多次批判農業部 ，遭網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全，如今爆出恐嚇事件是林裕紘自導自演，林裕紘稍早在臉書發文道歉。台北市長蔣萬安表示，希望檢調能夠盡快釐清事實，如果是造假絕對不能接受。

蔣萬安今天上午出席台北市都更5+2箭新政記者會前受訪表示，蛋的事情，大家還是非常關心，昨天下班前衛生局要求畜產會補件資料的期限到期，要求畜產會提供完整流向，因畜產會之前只有提供部分，昨天最後一刻畜產會的確有補件，相較上次的資料也相對完整、比較多，不過衛生局還在一一逐一比對，已經指示衛生局出來階段性說明，目前清查的」紀錄，

蔣萬安也表示，對於目前衛生局掌握的資料，後續會要求畜產會提出銷毀計畫，第二，也會與跨縣市區域聯防，追查溯源以及後續流向，第三，之前也接獲新北衛生局通報，有一批畜產會液蛋沒有中文標示，明天以前要清楚說明，屆時沒有清楚說明，就會依法該開罰，就開罰。