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放不放得到颱風假？蔣萬安曝小犬影響北市最劇烈時間點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市都更5+2箭新政記者會前受訪。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市都更5+2箭新政記者會前受訪。記者林麗玉/攝影

中颱小犬進逼，中央氣象署昨深夜發布海警，預計今天下午至傍晚發布陸警，台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議，也關注颱風動態，蔣萬安表示，預計小犬這次影響台北市最劇烈的時間，是在明天晚上到後天，這部分會密切注意，也請相關局處做好防颱準備。

由於颱風來襲，許多網友已敲碗希望放颱風假，蔣萬安上午出席台北市都更5+2箭新政記者會前受訪表示，今天上午市政會議有針對小犬颱風最新狀況討論，下午他也會親自到EOC主持防颱會議氣象預報，預計從明天晚上到後天，是影響北市最劇烈的時間。

蔣說，根據氣象預報，這次台北市會帶來大雨，屆時請市民朋友做好防颱準備，這次影響台北市最劇是在明天晚上、後天、到大後天，這部分都會密切注意，也會請相關局處做好防颱準備。

小犬颱風 蔣萬安

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