台南本土登革熱近1.2萬例 公園樹洞、水溝蓋凹紋不放過

台南昨新增369例本土登革熱確診病例，目前累積1萬1770例，登革熱疫情仍嚴峻，尤其剛過完中秋連假，台南市工務局積極巡檢民眾烤肉及遊憩後留置的器皿，並加強公園孳清、投藥等工作。此外，強化樹洞填平及水溝蓋、陰井整理紗網，多管齊下，全面阻絕病媒蚊孳生源。

工務局表示，雙十連假即將到來，為讓民眾安心前往公園綠地從事休閒活動，除加強各項防治工作，也提醒民眾，到公園運動、散步時，應優先選用有衛生福利部核准字號「具藥品許可證的防蚊液」，且盡量穿著淺色長袖長褲等各項防疫措施，與政府一同攜手，全力將疫情傳播風險降到最低，全面防堵本土登革熱疫情。

工務局表示，登革熱防治沒有假期，針對民眾平常聚集休憩的公共場所，均派員加強公園環境的孳清，也展開投藥工作，藉此杜絕病媒蚊生長的環境。另外，也加強巡檢公園綠地的樹洞、水溝蓋等可能積水處，一發現樹洞立即填平，防止積水引來病媒蚊孳生。

另水溝蓋的凹陷紋路，雨後造成積水之虞，亦加強巡視清除積水，盼做到滴水不漏、全方位孳清防堵病媒蚊孳生，讓民眾能安心使用公園及休閒設施。