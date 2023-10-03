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台南本土登革熱近1.2萬例 公園樹洞、水溝蓋凹紋不放過

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市強化公園樹洞填平，以防治登革熱。圖／工務局提供
台南市強化公園樹洞填平，以防治登革熱。圖／工務局提供

台南昨新增369例本土登革熱確診病例，目前累積1萬1770例，登革熱疫情仍嚴峻，尤其剛過完中秋連假，台南市工務局積極巡檢民眾烤肉及遊憩後留置的器皿，並加強公園孳清、投藥等工作。此外，強化樹洞填平及水溝蓋、陰井整理紗網，多管齊下，全面阻絕病媒蚊孳生源。

工務局表示，雙十連假即將到來，為讓民眾安心前往公園綠地從事休閒活動，除加強各項防治工作，也提醒民眾，到公園運動、散步時，應優先選用有衛生福利部核准字號「具藥品許可證的防蚊液」，且盡量穿著淺色長袖長褲等各項防疫措施，與政府一同攜手，全力將疫情傳播風險降到最低，全面防堵本土登革熱疫情。

工務局表示，登革熱防治沒有假期，針對民眾平常聚集休憩的公共場所，均派員加強公園環境的孳清，也展開投藥工作，藉此杜絕病媒蚊生長的環境。另外，也加強巡檢公園綠地的樹洞、水溝蓋等可能積水處，一發現樹洞立即填平，防止積水引來病媒蚊孳生。

另水溝蓋的凹陷紋路，雨後造成積水之虞，亦加強巡視清除積水，盼做到滴水不漏、全方位孳清防堵病媒蚊孳生，讓民眾能安心使用公園及休閒設施。

上午議會工務局業務報告，議員周嘉韋表示登革熱疫情嚴峻，但去年環保局轉交清溝障礙468件，才完成207件；今年轉交339件，至今年9月才完成111件，不到3分之1，要求加強清溝效率，避免水溝水不流通，造成病媒蚊孳生。

台南市強化公園樹洞填平，以防治登革熱。圖／工務局提供
台南市強化公園樹洞填平，以防治登革熱。圖／工務局提供
公園水溝上加設細網。圖／台南市工務局提供
公園水溝上加設細網。圖／台南市工務局提供
公園水溝上加設細網。圖／台南市工務局提供
公園水溝上加設細網。圖／台南市工務局提供

登革熱 病媒蚊 疫情

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