聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南本土登革熱近1.2萬例 公園樹洞、水溝蓋凹紋不放過
台南昨新增369例本土登革熱確診病例，目前累積1萬1770例，登革熱疫情仍嚴峻，尤其剛過完中秋連假，台南市工務局積極巡檢民眾烤肉及遊憩後留置的器皿，並加強公園孳清、投藥等工作。此外，強化樹洞填平及水溝蓋、陰井整理紗網，多管齊下，全面阻絕病媒蚊孳生源。
工務局表示，雙十連假即將到來，為讓民眾安心前往公園綠地從事休閒活動，除加強各項防治工作，也提醒民眾，到公園運動、散步時，應優先選用有衛生福利部核准字號「具藥品許可證的防蚊液」，且盡量穿著淺色長袖長褲等各項防疫措施，與政府一同攜手，全力將疫情傳播風險降到最低，全面防堵本土登革熱疫情。
工務局表示，登革熱防治沒有假期，針對民眾平常聚集休憩的公共場所，均派員加強公園環境的孳清，也展開投藥工作，藉此杜絕病媒蚊生長的環境。另外，也加強巡檢公園綠地的樹洞、水溝蓋等可能積水處，一發現樹洞立即填平，防止積水引來病媒蚊孳生。
另水溝蓋的凹陷紋路，雨後造成積水之虞，亦加強巡視清除積水，盼做到滴水不漏、全方位孳清防堵病媒蚊孳生，讓民眾能安心使用公園及休閒設施。
上午議會工務局業務報告，議員周嘉韋表示登革熱疫情嚴峻，但去年環保局轉交清溝障礙468件，才完成207件；今年轉交339件，至今年9月才完成111件，不到3分之1，要求加強清溝效率，避免水溝水不流通，造成病媒蚊孳生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言