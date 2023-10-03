小犬颱風來襲 新北山區防豪雨 石門水庫估4日下午洩洪
小犬颱風來襲，新北市雖不在警戒範圍，但周三（4日）到周五（6日）東側、南側山區與北海岸有與北海岸有大雨等級降雨發生，市區則在大雨等級或以下，郊區陣風8-9級，市區6-8級，沿海風浪大，浪高5-6公尺。新北市副市長朱惕之提醒民眾，切勿前往山區、河岸與海邊關浪戲水釣魚。
氣象署已在2日晚間發布海上颱風警報，預計今天11時30分針對台東、屏東發布陸上警報。
天氣風險公司表示，今天新北受到外圍環流影響，東側山區會有短暫雨，雨勢零星，4日市區有間歇性風雨，東南側山區、北海岸有日雨量大雨等級降雨發生。
朱惕之表示，新北列入警報範圍機率低，但仍要提醒北海岸、東北角各區公所，受到外圍環流影響，對東北角北海岸、東南側山區如烏來新店會帶來大雨，尤其是沿海空曠地區有九級強陣風發生機會，切勿前往山區、河岸與海邊觀浪戲水釣魚。
另外針對容易產生孤島效應地區，要加強關注，以免相關災害來不及，需要預防性避難要隨時做好預警與準備，石門水庫可能會有調節性放水，下游三峽、新莊等區域該注意部分。
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