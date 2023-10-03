快訊

「Lin bay好油」版主被恐嚇案 國民黨工涉案稱自導自演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大直塌陷案 議員：旅宿業另類受災戶

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉洪子凱／台北報導

基泰大直施工造成鄰房塌陷，台北市政府安排受災戶入住飯店安置，但議員昨指出，市府最高調用245間飯店房間，逾千萬元住宿費遲未支付，還要求打折，讓業者成了「另類受災戶」，基泰既已匯1億元至市府帳戶，市府應儘速付款。市長蔣萬安昨表示，一定會要求基泰負責；市府發言人殷瑋表示，第一階段已附單據的旅宿業者，昨都已撥款。

議員許淑華表示，旅宿業者協助安置受災戶經費約1000萬元，市府應心存感激，觀傳局卻要求打折，中山區公所9月21日發文要求都發局提供經費卻沒下文，業者向區公所要錢、區公所說要問觀傳局、觀傳局又說要問都發局和民政局，皮球踢來踢去，找不到人要這筆錢。

旅宿業者指出，受災戶住宿費用請款分為2階段，9月11日前的請款對象是基泰建設，北市府12日介入主導安置事實，卻沒有明確告知付款日，市府還希望能給予折扣，以入住人頭計算價格，說「對受災戶打折也是做公益」。

業者指出，旅宿業者收費不會以人頭計算，大多以床位數或房間數收費，與北市府協商後，最後仍依房間數計算費用，北市府承諾9月12日至25日的款項，會在中秋連假前給付，但至今仍未收到。

蔣萬安昨回應，一定會要求基泰負起責任，會請各局處積極協助，不管是住戶、受損戶、旅宿業者等，都會要求基泰盡快負起責任。但遭許淑華回批「狀況外」，基泰早就給1億元，市府可依法動支，卻遲遲未撥付災民安置相關費用，讓旅宿業者墊付，備感壓力。

觀傳局長王秋冬說，非常感謝旅宿業者大力協助，「絕對沒要求業者打折，應該是誤會。」

民政局說，截至9月25日，受災戶旅宿費用約1000萬，中山區公所已請各旅館提供住宿費發票請款；都發局回應，9月26日下午收到公文，27日請區公所補充附件，昨日已撥付款項至中山區公所。

觀傳局 北市 房間

延伸閱讀

大直街災民安置遭指欠業者旅宿費 北市：已撥付

大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

大直街災民安置居住 議員指北市府欠旅宿費未付

蔣萬安訪南韓首爾 許淑華讚：這是一次成功的出訪

相關新聞

巴西進口液蛋無中文標示 北市將開罰

進口蛋爭議持續延燒，北市府上周再下通牒，要求畜產會昨天期限前，補正先前進口蛋品的流向資料，昨天下午衛生局已收到畜產會資料...

扶養負擔全台最高 北市加碼租金補助最高6千

內政部核定「300億元擴大租金補貼專案計畫」，北市府考量青壯年扶養負擔全台最高，宣布放寬申請者的家庭成員範圍，擴及年長父...

南機場夜市 國產署閒置地 里長盼代管活化

台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發抗爭。當地里長請託民代出面協調，...

消防員安危 新北落實SOP避災

屏東明揚大火全國矚目，消防員安危及裝備成昨天議會質詢焦點。市議員洪佳君關注如何避免消防員殉職悲劇重演，新北市消防局長李清...

台灣設計展 周末加碼放焰火

2023台灣設計展將在10月6日登場，今年主軸為「新北○起來」，指將城市治理用設計「圈起來」。文化局昨開箱新北美術館、鶯...

議員質疑司機遭剝削 新北市府：零容忍

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜昨指控，新北市每年約編列1千萬供各機關公務需求搭計程車，市府採購契享86%至95%不等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。