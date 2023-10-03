大直塌陷案 議員：旅宿業另類受災戶

基泰大直施工造成鄰房塌陷，台北市政府安排受災戶入住飯店安置，但議員昨指出，市府最高調用245間飯店房間，逾千萬元住宿費遲未支付，還要求打折，讓業者成了「另類受災戶」，基泰既已匯1億元至市府帳戶，市府應儘速付款。市長蔣萬安昨表示，一定會要求基泰負責；市府發言人殷瑋表示，第一階段已附單據的旅宿業者，昨都已撥款。

議員許淑華表示，旅宿業者協助安置受災戶經費約1000萬元，市府應心存感激，觀傳局卻要求打折，中山區公所9月21日發文要求都發局提供經費卻沒下文，業者向區公所要錢、區公所說要問觀傳局、觀傳局又說要問都發局和民政局，皮球踢來踢去，找不到人要這筆錢。

旅宿業者指出，受災戶住宿費用請款分為2階段，9月11日前的請款對象是基泰建設，北市府12日介入主導安置事實，卻沒有明確告知付款日，市府還希望能給予折扣，以入住人頭計算價格，說「對受災戶打折也是做公益」。

業者指出，旅宿業者收費不會以人頭計算，大多以床位數或房間數收費，與北市府協商後，最後仍依房間數計算費用，北市府承諾9月12日至25日的款項，會在中秋連假前給付，但至今仍未收到。

蔣萬安昨回應，一定會要求基泰負起責任，會請各局處積極協助，不管是住戶、受損戶、旅宿業者等，都會要求基泰盡快負起責任。但遭許淑華回批「狀況外」，基泰早就給1億元，市府可依法動支，卻遲遲未撥付災民安置相關費用，讓旅宿業者墊付，備感壓力。

觀傳局長王秋冬說，非常感謝旅宿業者大力協助，「絕對沒要求業者打折，應該是誤會。」

民政局說，截至9月25日，受災戶旅宿費用約1000萬，中山區公所已請各旅館提供住宿費發票請款；都發局回應，9月26日下午收到公文，27日請區公所補充附件，昨日已撥付款項至中山區公所。