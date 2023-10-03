避免修樹殘害綠景 認證輔導技能

修樹變砍樹摧殘綠景事件屢見不鮮，新北市景觀處除對粗暴修樹者開罰，近年持續辦理「樹木修剪認證輔導」，盼強化從業人員技能。台灣樹人會秘書長潘翰疆說，對培訓樂見其成，有些機制要補強，建議違規就撤照或列入黑名單，才有警惕效果。

近年新北有數起離譜修樹案例，前年五股憲兵訓練中心營區樹木過度修剪，遭景觀處依樹保條例重罰25萬元；去年土城區金城路二段施作捷運萬大線工程，沿線行道樹也遭不當修剪，景觀處也依法開罰。

景觀處統計，近3年裁罰案2021年34件，共計開罰68萬9千元；2022年有27件，開罰43萬1000元；今年截至9月共計16件，共開罰19萬3500元。處長林俊德說明，這77件多數是修剪過度案例，五股憲兵訓練中心營區樹木過度修剪，5區遭過度修剪及砍除樹木，以每區最高裁罰5萬元，合計開罰25萬元。

林俊德指出，新北市單一裁罰個案最高紀錄發生在2021年土城區，受害的是一棵珍貴樹種茄苳樹，工程雖有提報修剪，但計畫內容沒有斷枝的處置，後因影響樹木生長，裁罰最高10萬元，創下新北有史以來最高紀錄。

景觀處表示，近年辦理「樹木修剪教育訓練」，盼提升園藝景觀相關從業人員及單位承辦人員在執行上的判斷能力與專業知識。

該訓練每年舉辦3梯次樹木修剪教育訓練，今年第3梯次日前在十四張歷史公園辦理完畢，共核發246張合格證，合格率91%。北北桃3市近年也簽訂樹修教育訓練暨共同認證，互相承認合格證，取得證照者可在3市從事樹木修剪工作。