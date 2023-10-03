快訊

「Lin bay好油」版主被恐嚇案 國民黨工涉案稱自導自演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑司機遭剝削 新北市府：零容忍

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜昨指控，新北市每年約編列1千萬供各機關公務需求搭計程車，市府採購契享86%至95%不等車資折扣，得標車隊業者卻要運將吸收，今年折扣降為95折，司機仍被扣15%車資，民代質疑是剝削基層司機。

卓冠廷指出，新北市府2019年公務計程車費用決標金額從567萬元拉高到917萬，今年金額達1170萬元，但運將沒因為新北市府大幅度增加預算而受惠。山田摩衣指出，今年市府給業者合約是94.5%折扣，計程車業者仍對司機扣15%費用，等於從政府、運將兩邊都賺錢。國民黨議員周勝考昨天質詢也聲援司機，要求市府查清楚，不能讓基層受委屈。

對於議員說法，市府強調，絕對會和勞工站一起，對於任何壓榨剝削的不法情事，市府秉持零容忍態度嚴正執法，若違法情節屬實，依法最重可處100萬元罰鍰。

新北市秘書處說明，年度契約中均載明要求得標廠商不得將契約扣款金額轉嫁勞工或不利勞工作為，如有廠商將折扣部分車資轉嫁由駕駛吸收，可向當地政府計程車業主管機關或公路監理機關提申訴。

勞工局補充表示，計程車司機多為靠行的自營作業者，與計程車業者間為承攬關係，可根據業者所計給的報酬評估決定是否接受派遣，業者不能強迫司機承接業務；若司機為受雇駕駛，不管業者提供市府的優惠措施為何，仍必須依原契約照給工資，否則將違反勞基法，可處2至100萬罰鍰。

計程車司機 折扣

延伸閱讀

綠營批市府包庇業者剝削運將 新北：依法採購

綠議員控消防員沒錢買設備 新北市府：支持警消不遺餘力

綠控公務計程車折扣轉嫁司機吸收？ 新北市府：已展開調查

重返政壇？洪慈庸任賴清德台中女力團長掀熱議 本人發聲了

相關新聞

巴西進口液蛋無中文標示 北市將開罰

進口蛋爭議持續延燒，北市府上周再下通牒，要求畜產會昨天期限前，補正先前進口蛋品的流向資料，昨天下午衛生局已收到畜產會資料...

扶養負擔全台最高 北市加碼租金補助最高6千

內政部核定「300億元擴大租金補貼專案計畫」，北市府考量青壯年扶養負擔全台最高，宣布放寬申請者的家庭成員範圍，擴及年長父...

南機場夜市 國產署閒置地 里長盼代管活化

台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發抗爭。當地里長請託民代出面協調，...

消防員安危 新北落實SOP避災

屏東明揚大火全國矚目，消防員安危及裝備成昨天議會質詢焦點。市議員洪佳君關注如何避免消防員殉職悲劇重演，新北市消防局長李清...

台灣設計展 周末加碼放焰火

2023台灣設計展將在10月6日登場，今年主軸為「新北○起來」，指將城市治理用設計「圈起來」。文化局昨開箱新北美術館、鶯...

議員質疑司機遭剝削 新北市府：零容忍

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜昨指控，新北市每年約編列1千萬供各機關公務需求搭計程車，市府採購契享86%至95%不等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。