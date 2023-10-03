議員質疑司機遭剝削 新北市府：零容忍

新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜昨指控，新北市每年約編列1千萬供各機關公務需求搭計程車，市府採購契享86%至95%不等車資折扣，得標車隊業者卻要運將吸收，今年折扣降為95折，司機仍被扣15%車資，民代質疑是剝削基層司機。

卓冠廷指出，新北市府2019年公務計程車費用決標金額從567萬元拉高到917萬，今年金額達1170萬元，但運將沒因為新北市府大幅度增加預算而受惠。山田摩衣指出，今年市府給業者合約是94.5%折扣，計程車業者仍對司機扣15%費用，等於從政府、運將兩邊都賺錢。國民黨議員周勝考昨天質詢也聲援司機，要求市府查清楚，不能讓基層受委屈。

對於議員說法，市府強調，絕對會和勞工站一起，對於任何壓榨剝削的不法情事，市府秉持零容忍態度嚴正執法，若違法情節屬實，依法最重可處100萬元罰鍰。

新北市秘書處說明，年度契約中均載明要求得標廠商不得將契約扣款金額轉嫁勞工或不利勞工作為，如有廠商將折扣部分車資轉嫁由駕駛吸收，可向當地政府計程車業主管機關或公路監理機關提申訴。

勞工局補充表示，計程車司機多為靠行的自營作業者，與計程車業者間為承攬關係，可根據業者所計給的報酬評估決定是否接受派遣，業者不能強迫司機承接業務；若司機為受雇駕駛，不管業者提供市府的優惠措施為何，仍必須依原契約照給工資，否則將違反勞基法，可處2至100萬罰鍰。