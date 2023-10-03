消防員安危 新北落實SOP避災

屏東明揚大火全國矚目，消防員安危及裝備成昨天議會質詢焦點。市議員洪佳君關注如何避免消防員殉職悲劇重演，新北市消防局長李清安說，新北2018年桃園敬鵬大火案後即設立「化學災害防救資訊平台」，全市列管476個場所，安管系統結合119派遣系統、火災搶救決策，受理報案地點若是列管場所會提醒，有信心「類似狀況新北不可能發生」。

洪佳君說，屏東大火究責時，中央、地方政府互踢皮球，地方說加工出口區內儲存危險物品地方政府查不到，經濟部卻說是地方權責，到底該由誰來查？

李清安說，安全是最重要原則，此事件涉及2個法令，包括內政部消防法的危險物品管理辦法，超量部分針對位置、構造、消防安全設備都有要求，加工出口區歸經濟部，有工廠輔導法與毒性化學物質管理法，「為何會兩者搞不清我不知道」，新北安全絕對不打折，工廠管理權人、負責人對危險物品要申報，若有落實SOP就能避災。

洪佳君也關心中央危險加給提升15%，明年要地方埋單，李清安說，希望消防危險加給可比照警察由中央處理一條鞭，明年度新北消防局會想辦法編入本預算，消防裝備器材、人事人力部分，都要中央助一臂之力。

新北市消防人員編制員額3500人、預算員額2663人，實際現有員額2431人，規模是各縣市之最。市議員陳乃瑜昨質詢指，新北市每年編列數千萬預算買裝備，卻還讓消防弟兄要像業務人員般，四處奔走向議員提出建議款需求補助他們買裝備。

陳乃瑜感嘆，消防員負擔救災救難、保護市民重責，如果連最基本救災救難裝備都無法完善，連自身安全都無法保障，如何保護市民。

副市長陳純敬強調，市府支持消防不遺餘力。李清安說，每年車輛編列1億元預算，裝備2000多萬，經費有限，感謝議員建議款協助。