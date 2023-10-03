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南機場夜市 國產署閒置地 里長盼代管活化
台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發抗爭。當地里長請託民代出面協調，希望能代為管理活化土地，讓周遭居民使用，但不轉為綠地或停車場，避免衍生更多問題。北市府承諾，會在一周內提交申請，預計月底可以完成代管程序。
忠勤里長方荷生指出，該空地四周被房屋包圍，很難處理，所以10多年來沒申裝路燈，就怕有人聚集吵鬧，也沒有活化作為機車停車場，畢竟地點隱蔽，也憂心會成為廢棄機車大本營，現在社區居民在該處放植栽、散步運動，最近爭議是因為周邊有新住戶搬入，在空地堆滿雜物，讓左鄰右舍抗議。
方荷生說，該閒置土地若要綠美化活用，就得清除空地上的所有私人植栽，住戶還要賠償使用土地的不當得利，所以才請北市議員吳沛憶協調，希望維持現狀，並由里辦公室認養。
吳沛憶表示，南機場夜市附近很多中央國產署或國防部的閒置空地，長年未使用會有自然植栽孳生，也會引發環境髒亂、治安死角或病媒蚊等問題，所以找中央和市府協調。
經協調後，中正區公所會在一周內向國產署提出申請，未來可委由北市府管理，再讓里辦公室代管，這樣隨時都有人維護，社區婆媽也能繼續使用，直到國產署有其他用途再收回。
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