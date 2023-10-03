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扶養負擔全台最高 北市加碼租金補助最高6千

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市都發局表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，針對北市扶老、養兒家庭符合資格者，租金補貼再加碼。 本報資料照片
北市都發局表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，針對北市扶老、養兒家庭符合資格者，租金補貼再加碼。 本報資料照片

內政部核定「300億元擴大租金補貼專案計畫」，北市府考量青壯年扶養負擔全台最高，宣布放寬申請者的家庭成員範圍，擴及年長父母等同戶籍成年直系親屬。只要設籍且租屋在北市、家庭成員平均每人每月收入低於2萬8250元，且扶養成年子女或父母，最高加碼補助6000元，估受益約5022戶。不過有租屋族嘆，許多房東都不給設戶籍，條件規定要設籍，加碼補助恐看得到、吃不到。

「北漂族」陳先生說，在台北市租房子的大多是外地人，戶籍也都在外縣市，租房房東幾乎都不給設籍，恐怕能獲得加碼補助的人很有限，盼能放寬設籍的規定，才能讓外縣市青壯人口也能享受此福利。

議員何孟樺也表示，中央與地方合作減輕租屋族負擔，絕對會支持，但租金補貼政策長期以來都被民間詬病有「看得到吃不到」的情形。據統計，台北市有超過10萬戶租賃戶數，就算中央祭出300億補貼方案，去年也只有約3萬5千戶受惠，尤其對於房東禁止房客申請租屋補貼的情形，市府應釐清原因、並宣導公益出租人方案，一步一步健全住宅市場、增加北市對人才的吸引力。

北市都發局表示，內政部去年提出的300億元專案計畫，雖針對低收、單身青年或育兒家庭等族群有加乘補助，但是家庭成員定義僅限縮於申請人、配偶以及未成年子女，同戶籍成年直系親屬不計入家庭成員，但因扶養長者及成年子女等族群的青壯年人口扶養負擔全台最高，北市也將家庭成員範圍，擴大至同戶籍內的直系親屬。

舉例申請人戶籍及租賃地皆在北市，扶養父母及1個小孩，全家僅有申請者有收入（月薪7萬，平均每人每月所得1萬9013元以下），加碼倍數為1.4，除可獲中央租金補貼7000元，還可獲得北市加碼租金補貼4千元，總計1萬1千元。受理期間從即日起至2025年3月31日下午5時提出申請。

北市 戶籍 租金補貼

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