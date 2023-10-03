巴西進口液蛋無中文標示 北市將開罰

進口蛋爭議持續延燒，北市府上周再下通牒，要求畜產會昨天期限前，補正先前進口蛋品的流向資料，昨天下午衛生局已收到畜產會資料，還在進行比對，近日才會確認會不會開罰。市長蔣萬安昨天再爆，北市府接獲新北衛生局通報，有一批沒中文標示的巴西進口蛋，經查是一批6400公斤的進口冷凍液蛋，再度限期畜產會周三前說明，將依「食安法」進口食品須有中文標示，依法開罰3到300萬元罰款。

為了避免民眾吃到逾期、有食安疑慮的進口蛋品，蔣萬安上月19日除針對畜產會未投保產品責任險、登錄不實兩項缺失，分別開罰8萬元，也向畜產會下通牒，要求提供進口蛋品完整流向資料，不過當時農業部僅提供三家業者名單，因資料不完整，衛生局無法稽查下游流向，要求補件，上月25日已開罰畜產會3萬元，並限期4天內補件，拖到昨天下午，衛生局收到畜產會提供相關資料。

另，蔣萬安昨受訪時再度提到，北市府接獲新北市衛生局通報，還有一批沒有中文標示的進口蛋，也限期周三前具體清楚說明，衛生局也已經研議相關具體開罰作為。

北市衛生局副局長李碧慧表示，新北市衛生局通報，新北某業者進口一批來自巴西的冷凍液蛋，數量為4百桶、約6400公斤，發現時還有庫存132桶數量約2112kg，另報廢量1124kg、已使用3164kg，目前庫存的這批進口液蛋有英文標示，也都在效期內，不過依照「食安法」的規定，進口食品必須有中文標示，北市衛生局將依法開罰3至300萬元。

李碧慧說明，畜產會有進口殼蛋和冷凍液蛋，這400桶冷凍液蛋是由畜產會賣給新北業者，依照先前畜產會提供資料，有部分進口液蛋存放在屏東冷凍倉庫，衛生局接下來已要求畜產會，針對這批液蛋數量、流向是否還有庫存等問題，要求畜產會統一說明。

至於新北市業者為何會有報廢蛋液，李碧慧說，可能在進貨過程中部分毀損或工廠內部使用規範等狀況，但詳細情形仍須經調查才會知道。