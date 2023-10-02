快訊

抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

亞運棒球／林昱珉承認騙了大家 「早就知道要對南韓」

亞運棒球／林安可、林子豪敲關鍵安 吳總笑答：今天統一獅最好

國慶日新北市府辦升旗典禮 活力蔬果包將限量送

中央社／ 新北2日電

新北市政府指出，國慶日將在市民廣場舉辦升旗典禮，當天自上午7時起發送2000份活力蔬果包鼓勵民眾參與，還特別安排120人護送18公尺長的巨型國旗壯觀出場。

新北市民政局今天發布新聞稿表示，今年國慶日升旗典禮將於10日上午8時在市民廣場舉辦，比較特別的是安排中和區退伍憲兵協會120名弟兄護送特製長18公尺、寬12公尺巨型國旗壯觀出場。

新聞稿中，新北市民政局長林耀長指出，國慶升旗典禮邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞活力開場，將由穀保家商棒球隊領唱國歌。現場還將發送3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，歡迎民眾一起祝福國家生日快樂。

他表示，為慶祝光輝10月，新北市府已陸續於市區重要道路、聯外橋梁插掛逾萬面國旗，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍，各區公所也同步舉辦升旗典禮。

林耀長指出，國慶日當天除了在市民廣場升旗典禮將發送活力蔬果包，三重、永和等9行政區也將限量發送活力蔬果包。

另外，其他區公所也將發送限量好禮，例如新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮。

國旗 國慶

延伸閱讀

馬英九不滿「中華民國不見」拒出席國慶大會 總統府喊不理解：國旗很大幅

雙十國慶焰火「國家名」消失 盧秀燕證實：憂爭議影響籌辦

2023台灣設計展10/6登場 新北美術館內部展區今曝光

屏東明揚大火悲劇 新北消防局長：我們不可能發生

相關新聞

綠議員控消防員沒錢買設備 新北市府：支持警消不遺餘力

消防人員權益各界重視，但民進黨新北市議員陳乃瑜卻指出，新北市每年編列數千萬預算買裝備，但每年年初許多消防弟兄都要像業務人...

國際詩歌節展開 淡水忠寮社區百片陶板詩路揭牌

2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。

遭議員爆欠旅館安置費用市府今早急匯款 北市都發局公開專戶用途

台北市大直民宅塌陷案，北市府要求基泰建設提撥1億元到指定銀行帳戶，以支應住戶復原、安置的經費，不過卻遭踢爆市府調用飯店房...

人氣強強滾也是壓力測試 裕隆城再加強消防及國慶交通疏導

新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，卻也各種狀況，包含昨晚小火災，以及連假交通問題。裕隆城回應，昨事件一切...

台灣設計展將登場 設計團隊盼傳遞友善城市生活美學

「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區...

國產署空地閒置近20年 北市中正區里長盼代管活化

台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發爭。當地里長請託民代出面協調，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。