國慶日新北市府辦升旗典禮 活力蔬果包將限量送

2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。

2023-10-02 22:10