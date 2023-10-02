國慶日新北市府辦升旗典禮 活力蔬果包將限量送
新北市政府指出，國慶日將在市民廣場舉辦升旗典禮，當天自上午7時起發送2000份活力蔬果包鼓勵民眾參與，還特別安排120人護送18公尺長的巨型國旗壯觀出場。
新北市民政局今天發布新聞稿表示，今年國慶日升旗典禮將於10日上午8時在市民廣場舉辦，比較特別的是安排中和區退伍憲兵協會120名弟兄護送特製長18公尺、寬12公尺巨型國旗壯觀出場。
新聞稿中，新北市民政局長林耀長指出，國慶升旗典禮邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞活力開場，將由穀保家商棒球隊領唱國歌。現場還將發送3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，歡迎民眾一起祝福國家生日快樂。
他表示，為慶祝光輝10月，新北市府已陸續於市區重要道路、聯外橋梁插掛逾萬面國旗，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍，各區公所也同步舉辦升旗典禮。
林耀長指出，國慶日當天除了在市民廣場升旗典禮將發送活力蔬果包，三重、永和等9行政區也將限量發送活力蔬果包。
另外，其他區公所也將發送限量好禮，例如新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮。
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