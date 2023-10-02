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北市把關營養午餐團膳 通報平台10月中旬啟用

中央社／ 台北2日電

台北市教育局今天表示，針對近期進口蛋爭議清查液蛋食材廠商，並預計10月中旬啟用記點通報平台，即時公布各團膳廠商缺失情況；此外每月供應國小1次有機菇，讓午餐更豐富。

教育局以新聞稿表示，學校午餐標準作業流程，從食材驗收、備料、調理、配膳到送餐等均有標準程序。而近來的進口蛋爭議，北市除宣布學校午餐暫停使用液蛋外，並清查所有提供北市液蛋食材的源頭廠商，請衛生局協助跨縣市聯繫稽查，掌握來源與流向。

教育局並說，為了使午餐供應相關資訊更公開透明，規劃建置即時通報管道，定期統計各校午餐廠商的違約記錄和處罰情形，預計10月中旬啟用，並針對缺失廠商加重契約罰則，提升團膳廠商自主供餐管理。

另外，教育局說，自113年2月（112學年度下學期）起，除了原有每週有機3菜1米外，將再提供國小每月1次有機菇，讓學校午餐更豐富優質。

教育局指出，依照履約規範，學校午餐肉品及蛋類一律使用可溯源國產食材，目前北市學校午餐國產溯源食材整體覆蓋率已達98.64%。

食材 教育局 北市

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