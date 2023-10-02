大直街災民安置遭指欠業者旅宿費 北市：已撥付

民進黨台北市議員許淑華指出，台北市大直街民宅下陷案受災戶安置旅館，但北市府未撥付近千萬元相關費用給業者。對此，台北市都發局表示，今天已撥付受災戶的安置旅館費用。

北市中山區大直街民宅下陷案，台北市政府完成塌陷25戶建物拆除。許淑華今天指出，北市府調用旅宿業者房間協助安置災民，但迄今仍未撥付相關費用近千萬元，呼籲應盡快給付。

對此，台北市都發局透過新聞稿表示，針對大直街94巷民宅傾斜事件，北市府已開立「基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，並由基泰建設公司於9月12日匯款新台幣1億元至專戶，以確保塌陷建物及周邊預防性撤離住戶的安置、財損、生活所需相關費用得獲得保障。

都發局指出，專戶支用範圍及方式已由台北市法務局協助訂定「台北市政府都市發展局大直街94巷保管金專戶存款收支管理運用作業要點」，9月20日已撥付傾斜建物（已拆除）所有權人及承租戶租金補貼；9月27日撥付傾斜戶已協商完成，提出財產損失費用共12戶；10月2日撥付受災戶的安置旅館費。

有關安置專戶存款運用，都發局表示，將優先確保塌陷建物所有權人3年期的租金補助約6000萬元、財損費用約1250萬元，以及受災後短期安置的旅館費用1000萬元，不含9月26日至10月11日的旅館費用。

針對塌陷建物住戶及周邊撤離住戶9月7日起至9月22日止支出的增加生活需要費用請領，都發局已研擬相關表格範例供住戶填寫申請，住戶可於10月31日前向都發局提出申請後，再由財損小組協助認定。

另外，台北市民政局也將派員至住戶安置旅館發放申請書件並協助收件，以確保住戶權益獲得充分保障。