綠營批市府包庇業者剝削運將 新北：依法採購

民進黨新北市議員卓冠廷等人今天召開記者會，質疑新北市府公務搭計程車採購契約外包，包庇業者剝削司機；市府說，租賃計程車依法採購，折扣不能轉嫁運將，若違規該罰就罰。

民進黨新北議員卓冠廷、陳乃瑜及山田摩衣等人召開記者會，卓冠廷表示，政府為了避免計程車隊打折扣戰、惡性競爭並且將折扣成本轉嫁到司機身上，交通部12年前修法規定計程車派遣車隊不得要求駕駛人吸收運價折扣之差額。

他表示，沒想到新北市政府非常離譜，在侯友宜市長上任後，採用開口合約，由政府帶頭違法，表面上市府採購契約享有86%到95%不等的車資折扣，但是顯然沒有嚴加把關審核，讓不肖業者玩弄雙面手法，將成本都轉嫁到運將身上。有運將受不了一再被剝削，憤而蒐證並向議員揭發。

山田摩衣表示，陳情人蒐證的業者一開始提供市府86折，所以司機只能拿到85折的車資，被扣了15%的錢，業者已經是違法了。市府今年給業者的合約是94.5%的折扣，但業者仍跟司機扣15%的錢。

陳乃瑜表示，計程車司機不但要被業者扣掉15%車資外，司機還要自行將簽單送去指定地點請款，來回的油錢又造成司機額外負擔。運將甚至不能拒絕接公務簽單，公司還發公告恐嚇他們，如果拒接單，將會被停機，就會沒收入，司機只好硬著頭皮接。

她表示，有運將多次向新北市府反映，認為業者已經跟他們收取月租費新台幣3000元，但接公務簽單，還要再被扣錢，非常不公平。秘書處在8月給運將的回覆，都是「有了解、有處理」，甚至指業者登記在台北市政府，把稽查的責任推給台北市政府，彷彿新北市政府一點責任都沒有，這實在太離譜。

陳乃瑜表示，提醒市長侯友宜3件事，首先是不要再欺騙市民、第2不要再欺壓第一線基層勞工，最後希望新北市政府不要再放空擺爛，放生新北市民。

新北市政府秘書處新聞稿回應表示，此案是依法採購，對於各機關員工因有洽公需求而公務車不敷使用時提供，招標方式自109年開始即採共同供應契約辦理，以簡化各機關採購流程、提升採購效率。

秘書處長饒慶鈺表示，招標是依中央範本進行大量採購，以期能降低交通費用，以節省公帑，但契約中就已載明折扣應由業者來吸收，不能轉嫁運將。

她表示，此一招標共有大都會、共享及婦安等3車隊平台得標，業者提供折扣並可擴大營業範圍，運將也有生意可做，原本是3贏的局面，但若業者有苛刻司機的情形「該罰就罰」，秘書處已要求業者說明，若有違規就會交由交通局或勞工局等相關單位依法裁罰。