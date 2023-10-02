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台灣設計展將登場 設計團隊盼傳遞友善城市生活美學

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區周邊藝文空間，藉由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。記者葉信菉／攝影
「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區周邊藝文空間，藉由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。記者葉信菉／攝影

「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區周邊藝文空間，藉由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。展覽主題為「Ｏ起來」（唸：圈起來），概念從人出發，以「Ｏ」作為這座城市的核心意象。

「Ｏ」蘊含著「環」的概念，是形容詞，也是動詞；是新北環狀的城市樣貌、是串聯城市各個節點的環型高架道路，也是運將操控方向盤的架勢(khut-sè)，是廠房中不斷輪轉的軸心。透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵的「Ｏ」。藉由設計的梳理與深入在地，發掘百工百業潛藏的量能，重新構築這座城市的樣貌，呈現新北市一種在腳踏實地中不斷超越自我的態度，從小事到大市，呈現孕育新北運轉的內在動能。

主視覺由知名團隊「叁式Ultra Combos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊思考若新北代表眾人之城，那將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的MIXTAPE。為了呈現新北這張混音專輯並呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如專輯唱片般的細碎反光，細膩的以大量文字呈現新北的自然生態、人文風貌、百工百業。色彩規劃則以新北五條美學廊帶代表色所組成，包括鶯歌陶器所在的紅色、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠、城市探索的灰，以無單一的代表色、無畫面中心的構圖，呈現出新北市沒有限制、多元共融的城市特色。

新北市文化局表示「三鶯文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構五大面向，希望打造三鶯地區成為北臺灣最重要的藝術重鎮。繼四月美術館園區開放後、現正舉辦的新北城市藝術節、以及10月將登場的台灣設計展，希望透過設計能量呈現新北市以文化治理思維，發展新北城市美學及城市建設，使新北市成為未來城市的典範。

新北市文化局表示「三鶯文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構五大面向，希望打造三鶯地區成為北臺灣最重要的藝術重鎮。記者葉信菉／攝影
新北市文化局表示「三鶯文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構五大面向，希望打造三鶯地區成為北臺灣最重要的藝術重鎮。記者葉信菉／攝影
「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，圖為A8美食Ｏ區。記者葉信菉／攝影
「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，圖為A8美食Ｏ區。記者葉信菉／攝影
展覽主題為「Ｏ起來」（唸：圈起來），概念從人出發，以「Ｏ」作為這座城市的核心意象。記者葉信菉／攝影
展覽主題為「Ｏ起來」（唸：圈起來），概念從人出發，以「Ｏ」作為這座城市的核心意象。記者葉信菉／攝影

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