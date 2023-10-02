聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際詩歌節展開 淡水忠寮社區百片陶板詩路揭牌
2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。
忠寮社區發展協會理事長李萬得表示，為了要讓社區走向國際化，每年都與淡水文化基金會合作淡水福爾摩莎國際詩歌節，不僅是邀請各國詩人來到忠寮社區導覽，這一次更打造忠寮詩路意象，將詩人足跡留在社區。這些詩的作者們來自12國，45位國內外詩人接受淡水文化基金會的邀請，由詩人公開吟誦發表，讓詩人們能夠盡情體會淡水的民情與文化。
以淡水為核心，舉辦詩文交流大會、詩歌創作，來訪國內外詩人紛紛對淡水留下非常深刻的印象。這次活動忠寮社區的寫瓦片詩，在詩路長將近一公路的山間小路當中留下詩人的美麗詩句。
淡水區長巫宗仁表示，透過國際詩人的文學創作在淡水美麗的社區當中更加的國際化，也讓每年盛事，，讓台灣在世界詩壇發光閃耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言