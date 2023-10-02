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國際詩歌節展開 淡水忠寮社區百片陶板詩路揭牌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動。 圖／紅樹林有線電視提供
來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動。 圖／紅樹林有線電視提供

2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。

忠寮社區發展協會理事長李萬得表示，為了要讓社區走向國際化，每年都與淡水文化基金會合作淡水福爾摩莎國際詩歌節，不僅是邀請各國詩人來到忠寮社區導覽，這一次更打造忠寮詩路意象，將詩人足跡留在社區。這些詩的作者們來自12國，45位國內外詩人接受淡水文化基金會的邀請，由詩人公開吟誦發表，讓詩人們能夠盡情體會淡水的民情與文化。

以淡水為核心，舉辦詩文交流大會、詩歌創作，來訪國內外詩人紛紛對淡水留下非常深刻的印象。這次活動忠寮社區的寫瓦片詩，在詩路長將近一公路的山間小路當中留下詩人的美麗詩句。

淡水區長巫宗仁表示，透過國際詩人的文學創作在淡水美麗的社區當中更加的國際化，也讓每年盛事，，讓台灣在世界詩壇發光閃耀。

淡水 詩人 義大利

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