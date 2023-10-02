打流感疫苗同打COVID-19疫苗 汐止衛生所擠爆

今(2)日流感疫苗開打第一天，汐止衛生所就擁入大批人潮，搶打流感疫苗，不是，一大早衛生所還沒開門就來排隊，不然就是等兩小時，也不嫌累，而今年比較特別的是，不少長輩一次打兩針，一劑流感，以及COVID-19疫苗。

一早汐止衛生所外面帳棚己經坐滿人，進到裡頭更是爆滿，上百個椅子全坐滿，再加上一旁站著等掛號排隊的，人潮真的不少，10/2日流感疫苗開打，汐止衛生所8點開打，但是一大早七點就有長輩來排隊等候，有長者九點來，10點了還在等，也有人是花了兩個多小時終於打完疫苗，不過，秩序大致良好。

汐止衛生所護理長鍾美華表示，今天是流感疫苗開打的第一天，今天汐止衛生所提供了COVID-19疫苗及流感疫苗，可以同步做接種，今天非常踴躍，早上九點半之前己經有達到150位的民眾來打疫苗，整個流程都非常順暢，鼓勵65歲以上的長輩可以同時施打流感疫苗及COVID-19疫苗，得到雙重的保護力，秋冬是流感好發期，施打流感疫苗要兩個禮拜才會產生保護力，所以，儘早打疫苗是很重要的。

預估到開打第一天可能湧現的大量人潮，衛生所擺了上百張椅子，讓長輩都能坐著等，就連遊戲室都擺放了椅子，10/2日第一階段開放施打對象，是65歲以上長者、還有孕婦以及6個月內嬰兒的父母、以及滿六歲以上到國小入學前幼兒等等，值得一提的是，不少長輩一次打兩針，一劑流感，以及COVID-19疫苗。