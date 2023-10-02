淡水沙崙里社區關懷據點成立 健康課程長者開心

為了要照顧社區長者，新北市淡水區沙崙里長彭瑀筑打造一處照顧銀髮長輩的社區關懷據點，而這次里辦公室與社團法人心藝社區照顧推展創生協會一同成立了沙崙里第一個關懷據點，同時也舉辦共餐活動，並安排豐富健康課程，讓長輩好開心。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次很開心的將自己在選舉期間的政見一一的來實現，並且感謝新北市社會局，以及心藝協會的幫助之下，提供了許多非常好的師資來為長者上課，而這次首辦課程當中也相當豐富，有許多都是以年長健康為主題相當實用。

里長彭瑀筑指出，沙崙里在舊社區的區域當中年長者也非常多，透過心靈健康成長課程，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮活學習的目的，而協會也提供一系列的課程還有志工的協助，讓沙崙里充滿關懷照顧的愛心。