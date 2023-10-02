快訊

抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

亞運棒球／林昱珉承認騙了大家 「早就知道要對南韓」

亞運棒球／林安可、林子豪敲關鍵安 吳總笑答：今天統一獅最好

淡水沙崙里社區關懷據點成立 健康課程長者開心

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區沙崙里與社團法人心藝社區照顧推展創生協會一同成立了沙崙里第一個關懷據點，同時也舉辦共餐活動，並安排豐富健康課程，讓長輩好開心。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙里與社團法人心藝社區照顧推展創生協會一同成立了沙崙里第一個關懷據點，同時也舉辦共餐活動，並安排豐富健康課程，讓長輩好開心。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要照顧社區長者，新北市淡水區沙崙里長彭瑀筑打造一處照顧銀髮長輩的社區關懷據點，而這次里辦公室與社團法人心藝社區照顧推展創生協會一同成立了沙崙里第一個關懷據點，同時也舉辦共餐活動，並安排豐富健康課程，讓長輩好開心。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次很開心的將自己在選舉期間的政見一一的來實現，並且感謝新北市社會局，以及心藝協會的幫助之下，提供了許多非常好的師資來為長者上課，而這次首辦課程當中也相當豐富，有許多都是以年長健康為主題相當實用。

里長彭瑀筑指出，沙崙里在舊社區的區域當中年長者也非常多，透過心靈健康成長課程，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮活學習的目的，而協會也提供一系列的課程還有志工的協助，讓沙崙里充滿關懷照顧的愛心。

淡水 長輩

延伸閱讀

提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

影／淡水電線桿炸成一團火球 掉落一隻燒焦松鼠

女兒和鄰吵架幫出氣 7旬翁轟「無XX的卡小」7千元飛了

北基攻社區充電商機

相關新聞

綠議員控消防員沒錢買設備 新北市府：支持警消不遺餘力

消防人員權益各界重視，但民進黨新北市議員陳乃瑜卻指出，新北市每年編列數千萬預算買裝備，但每年年初許多消防弟兄都要像業務人...

國際詩歌節展開 淡水忠寮社區百片陶板詩路揭牌

2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。

遭議員爆欠旅館安置費用市府今早急匯款 北市都發局公開專戶用途

台北市大直民宅塌陷案，北市府要求基泰建設提撥1億元到指定銀行帳戶，以支應住戶復原、安置的經費，不過卻遭踢爆市府調用飯店房...

人氣強強滾也是壓力測試 裕隆城再加強消防及國慶交通疏導

新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，卻也各種狀況，包含昨晚小火災，以及連假交通問題。裕隆城回應，昨事件一切...

台灣設計展將登場 設計團隊盼傳遞友善城市生活美學

「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區...

國產署空地閒置近20年 北市中正區里長盼代管活化

台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發爭。當地里長請託民代出面協調，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。