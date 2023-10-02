石門青山瀑布蜂窩摘除 消防隊拉封鎖線保安全
在中秋連假期間，在石門區又傳出蜂螫傷人的事件發生，青山瀑布附近有8名遊客遭虎頭蜂螫叮，所幸8名傷者就醫時意識清楚，經急救後均已無生命危險。動保處研判斷螫傷人的蜜蜂為黑尾虎頭蜂，並於今(2)日上午7點多終於將螫傷人的蜂窩摘除，還給登山遊客安全
新北市消防局第六救災救護大隊石門分隊小隊長李英培指出，接獲勤務中心接獲通報後隨即到場救援，現場8名被叮咬的遊客已自行到台二線上便利商店求救，其中兩名傷者由三芝救護車送醫，一名由金山消防協助送醫，還有兩名傷者自行前往就醫，剩下三名遊客則是留在現場，確認8名遊客送醫安全無虞後，隨即也到蜂螫現場青山瀑布出入口拉起封鎖線，提醒遊客步道可能有蜂螫風險，若要前往必須快速通過與注意安全。
新北市動保處捕蜂達人也到場進行蜂窩尋找與摘除作業，新北動保處捕蜂達人陳景南說，第一時間判斷螫傷人的蜜蜂為黑尾虎頭蜂，在10月1日截至天黑都未尋找到蜂窩，而10月2日一早再度上山進行摘除蜂窩作業，好消息在上午7點多終於將螫傷人的蜂窩摘除，還給登山遊客安全、安心的休憩環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言