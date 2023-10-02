石門青山瀑布蜂窩摘除 消防隊拉封鎖線保安全

在中秋連假期間，在石門區又傳出蜂螫傷人的事件發生，青山瀑布附近有8名遊客遭虎頭蜂螫叮，所幸8名傷者就醫時意識清楚，經急救後均已無生命危險。動保處研判斷螫傷人的蜜蜂為黑尾虎頭蜂，並於今(2)日上午7點多終於將螫傷人的蜂窩摘除，還給登山遊客安全

新北市消防局第六救災救護大隊石門分隊小隊長李英培指出，接獲勤務中心接獲通報後隨即到場救援，現場8名被叮咬的遊客已自行到台二線上便利商店求救，其中兩名傷者由三芝救護車送醫，一名由金山消防協助送醫，還有兩名傷者自行前往就醫，剩下三名遊客則是留在現場，確認8名遊客送醫安全無虞後，隨即也到蜂螫現場青山瀑布出入口拉起封鎖線，提醒遊客步道可能有蜂螫風險，若要前往必須快速通過與注意安全。

新北市動保處捕蜂達人也到場進行蜂窩尋找與摘除作業，新北動保處捕蜂達人陳景南說，第一時間判斷螫傷人的蜜蜂為黑尾虎頭蜂，在10月1日截至天黑都未尋找到蜂窩，而10月2日一早再度上山進行摘除蜂窩作業，好消息在上午7點多終於將螫傷人的蜂窩摘除，還給登山遊客安全、安心的休憩環境。