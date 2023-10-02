北市113年試辦醫療性凍卵補助 最高3萬2000元

台北市衛生局明年試辦醫療性凍卵，對象為40歲以下、經腫瘤科醫師認定因罹癌需治療而影響生育功能的女性，補助凍卵費用新台幣2萬元及一年3000元保存費，最高3萬2000元。

衛生局表示，預計民國113年由北市聯醫試辦醫療性凍卵，對象為40歲以下，經腫瘤科醫師認定因罹癌需治療而影響生育功能者，終身補助1次；補助凍卵費用2萬元及一年3000元的保存費、最高4年，最多補助3萬2000元。

台北市衛生局健康管理科長林雪蘭告訴中央社記者，考量到罹癌女性接受後續的化學治療或放射性治療等，可能影響生育功能，因此推出醫療性凍卵試辦方案；若經醫生評估，初期癌症、或是手術切除患部即可，不會影響卵巢或卵子，就不需要用到此補助。

林雪蘭表示，聯醫的人工生殖中心在仁愛院區，個案被轉介過來後，還會再有人工生殖醫師做進一步評估；而凍卵沒有婚姻狀態限制，不過若個案要解凍使用，就必須依照人工生殖法，限定已婚夫妻，單身女子則要在10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精。

她指出，除了人工生殖法限制，與專家學者討論時，認為普遍性補助凍卵有較多疑慮，可能讓民眾認為凍卵後就可延後生育，但解凍時若已高齡，也不一定適合生育，且凍卵是侵入性治療，會有風險，所以才未全面補助。

至於限定40歲的原因，林雪蘭表示，參考國外醫療性凍卵狀況，與中央擴大不孕症治療是45歲為限，先訂40歲。

林雪蘭指出，補助計畫是幫助罹癌但還是想要小孩的族群，明年試辦後先看看狀況，再逐步調整補助對象與條件等；此計畫預計試辦2至3年，再研議是否開放其他院所。