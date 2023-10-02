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工業區都更顧上班族托育需求 土城中山路案捐212坪空間
新北近來持續都更，包含工業區內也是，像是位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案 ，未來除升級轉型為新式廠房外，也有建商回饋室內面積約700平方公尺的公益設施空間作為「公共托育中心」，減輕職場父母育兒困擾及負擔，讓上班族安心就業。
新北都更處指出，全美綠能都更案屬新北「招商一條龍」其中一案，建物現況為2層樓，過去老舊廠房簡陋，仍可見早期工業園區設備不足及工安意識未完備之樣貌，為滿足市場需求量，盼透過都市更新重建汰換老舊廠辦。
該案將已於9月27日核定，基地面積計4852平方公尺，將重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房，未來可透過引進高科技軟硬體設備，進而吸引上下游廠商或具互補性之產業進駐，讓相關產業關係更加緊密，提升整體工業經濟效益。
都更處表示，現行都市更新容積獎勵多樣化且明確性高，全美綠能都更案即透過給予容積獎勵誘因，除提高申請銀級綠建築及銀級智慧建築雙標章認證意願，更捐贈約700平方公尺的公共托育中心，並集中留設廣場開放空間及沿街式人行步道，提供公益空間、友善人行環境、增加景觀植栽及照明設施等，預計2026年完工。
新北城鄉局長黃國峰指出，多元都更是新北市近年力推的重點政策之一，包括一般都更、防災都更、危老重建、簡易都更及整建維護等，目前申請案量1340件；近年來新北工業區都更案量逐年提高，尤其土城區交通便捷且區位良好，為新北市產業發展重鎮，目前新北市工業區多元都更總申請案件計57件，申請基地總面積約46公頃，更新後總樓地板面積約79萬坪，其中土城工業區都更案件計22件，申請基地面積約16.53公頃，更新後預估可供約30.5萬坪的總樓地板面積，為新北工業區申請量最高。
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