工業區都更顧上班族托育需求 土城中山路案捐212坪空間

新北近來持續都更，包含工業區內也是，像是位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案 ，未來除升級轉型為新式廠房外，也有建商回饋室內面積約700平方公尺的公益設施空間作為「公共托育中心」，減輕職場父母育兒困擾及負擔，讓上班族安心就業。

新北都更處指出，全美綠能都更案屬新北「招商一條龍」其中一案，建物現況為2層樓，過去老舊廠房簡陋，仍可見早期工業園區設備不足及工安意識未完備之樣貌，為滿足市場需求量，盼透過都市更新重建汰換老舊廠辦。

該案將已於9月27日核定，基地面積計4852平方公尺，將重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房，未來可透過引進高科技軟硬體設備，進而吸引上下游廠商或具互補性之產業進駐，讓相關產業關係更加緊密，提升整體工業經濟效益。

都更處表示，現行都市更新容積獎勵多樣化且明確性高，全美綠能都更案即透過給予容積獎勵誘因，除提高申請銀級綠建築及銀級智慧建築雙標章認證意願，更捐贈約700平方公尺的公共托育中心，並集中留設廣場開放空間及沿街式人行步道，提供公益空間、友善人行環境、增加景觀植栽及照明設施等，預計2026年完工。