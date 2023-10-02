快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工業區都更顧上班族托育需求 土城中山路案捐212坪空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案，建物現況為2層樓。圖／新北都更處提供
位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案，建物現況為2層樓。圖／新北都更處提供

新北近來持續都更，包含工業區內也是，像是位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案 ，未來除升級轉型為新式廠房外，也有建商回饋室內面積約700平方公尺的公益設施空間作為「公共托育中心」，減輕職場父母育兒困擾及負擔，讓上班族安心就業。

新北都更處指出，全美綠能都更案屬新北「招商一條龍」其中一案，建物現況為2層樓，過去老舊廠房簡陋，仍可見早期工業園區設備不足及工安意識未完備之樣貌，為滿足市場需求量，盼透過都市更新重建汰換老舊廠辦。

該案將已於9月27日核定，基地面積計4852平方公尺，將重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房，未來可透過引進高科技軟硬體設備，進而吸引上下游廠商或具互補性之產業進駐，讓相關產業關係更加緊密，提升整體工業經濟效益。

都更處表示，現行都市更新容積獎勵多樣化且明確性高，全美綠能都更案即透過給予容積獎勵誘因，除提高申請銀級綠建築及銀級智慧建築雙標章認證意願，更捐贈約700平方公尺的公共托育中心，並集中留設廣場開放空間及沿街式人行步道，提供公益空間、友善人行環境、增加景觀植栽及照明設施等，預計2026年完工。

新北城鄉局長黃國峰指出，多元都更是新北市近年力推的重點政策之一，包括一般都更、防災都更、危老重建、簡易都更及整建維護等，目前申請案量1340件；近年來新北工業區都更案量逐年提高，尤其土城區交通便捷且區位良好，為新北市產業發展重鎮，目前新北市工業區多元都更總申請案件計57件，申請基地總面積約46公頃，更新後總樓地板面積約79萬坪，其中土城工業區都更案件計22件，申請基地面積約16.53公頃，更新後預估可供約30.5萬坪的總樓地板面積，為新北工業區申請量最高。

位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案，未來都更後將重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房。圖／新北都更處提供
位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案，未來都更後將重新打造地上13層、地下4層符合現代化生產作業流程環境之作業廠房。圖／新北都更處提供
近年來新北工業區都更案量逐年提高。圖為新北市工業區都更案申請統計表。圖／新北都更處提供
近年來新北工業區都更案量逐年提高。圖為新北市工業區都更案申請統計表。圖／新北都更處提供

都更 綠建築

延伸閱讀

提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

樹木修剪人員也要定期認證 新北年度教育訓練完訓

台中清水區中山路「燙平」有譜 明年農曆年前完工

影／工業區廠商後援會成立 賴清德：以拚經濟為第一優先

相關新聞

家長拒高端…游淑慧曝北市流感疫苗配量 10分之1機率會打到

流感疫苗開打，這次公費流感四種廠牌包括有高端，傳出有家長不願讓孩子打高端廠牌。國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧今...

大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

大直民宅塌陷案，塌陷的25戶單號棟已拆除，目前正進行整地，不過今天有議員許淑華踢爆，市府最高調用245間飯店房間協助災民...

工業區都更顧上班族托育需求 土城中山路案捐212坪空間

新北近來持續都更，包含工業區內也是，像是位於土城編定工業區內的中山路全美綠能都更案 ，未來除升級轉型為新式廠房外，也有建...

青壯年扶養負擔全台最高 北市租金補貼加碼最高補助6000元

內政部從10月開始陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請，北市都發局今天表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為...

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安去不去？市府：以北市活動為主

前總統馬英九今天在臉書發文，表示他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會，因今年中央的國慶大會英文使用...

歡迎馬英九來！新北國慶升旗 中華民國元素滿滿

新北市政府今年10月10日將在市民廣場舉行國慶升旗典禮，結合新北29區同步升旗，當天上午7時將免費發送2000份活力蔬果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。