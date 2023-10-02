公費流感疫苗第1階段 北市教職市府臨櫃人員可打

北市公費流感疫苗今天起分2階段開打，包含65歲以上長者及6個月以上嬰幼兒等10類對象；北市府特別開放高中職以下非公費疫苗教職員、市府臨櫃人員也可打，確保民眾安全。

台北市衛生局今天舉行112年四價流感疫苗開打記者會，表示今天是開打首日，第1階段開放10種類對象，包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者，以及安養、養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及其所屬工作人員。

還有6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員與居家托育人員（保母）。

學生方面，包含國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等，及禽畜相關及動物防疫人員；第2階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病的成人接種。

台北市長蔣萬安上午出席記者會表示，共有378家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務；國小、國中、高中職及五專一至三年級採校園集中接種，預計辦理301場，12區公所也結合里辦公處，設置539場社區接種站。

另外，蔣萬安指出，為了第一線服務同仁的安全，市府特別開放高中職以下教職人員、市府臨櫃員工、服務人員也可施打疫苗。

台北市衛生局長陳彥元提醒，秋冬是流感與新冠肺炎疫情流行期，兩者症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，65歲以上長者及嬰幼兒都是高危險族群，更應該盡速接種。