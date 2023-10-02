歡迎馬英九來！新北國慶升旗 中華民國元素滿滿

新北市政府今年10月10日將在市民廣場舉行國慶升旗典禮，結合新北29區同步升旗，當天上午7時將免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾，此外為慶祝10月，市府已陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，預計超過萬面以上，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍，中華民國元素滿滿。

民政局長林耀長表示，今年國慶升旗典禮主場在新北市民廣場，特製長18公尺、寬12公尺大國旗，由中和區退伍憲兵協會120 位弟兄護旗，展現磅礡氣勢，同時邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞活力開場，及穀保家商棒球隊領唱國歌。

現場還有3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，讓民眾可以一起揮舞國旗，也歡迎市民朋友發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加慶典，共同祝福國家生日快樂。

新北市幅員遼闊，各區也同步升旗，方便市民就近參與，將打造旗海飄揚的團結意象，許多公所還會結合活動、表演、發放限量宣導品等，邀請民眾熱血參與，如萬里區安排1.2公里健走活動，蘆洲區由原住民團體領唱國歌、汐止區邀弗莎巴西打擊樂團表演等。

各區公所發送的限量好禮也很吸睛，新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區則分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮，三重、永和等9區，也提供活力蔬果包 。

林耀長說，為迎接光輝十月，市府自9月30日起陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，各區公所懸掛數量更比往年增加3000面，讓民眾感受國慶的歡騰氛圍。

懸掛範圍包括市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，新北市境內及跨台北市、桃園市的12座重要橋梁，包括新海橋、秀朗橋、三鶯二橋、萬板大橋、華江橋、中興橋、忠孝橋、臺北橋、文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等也皆會插掛國旗；國旗將插掛至10月28日，期間市府每日會派員至各插掛地點巡查。