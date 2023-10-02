快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡迎馬英九來！新北國慶升旗 中華民國元素滿滿

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府自9月30日起陸續於市區重要道路、境內及聯外橋梁插掛國旗。記者葉德正／攝影
新北市府自9月30日起陸續於市區重要道路、境內及聯外橋梁插掛國旗。記者葉德正／攝影

新北市政府今年10月10日將在市民廣場舉行國慶升旗典禮，結合新北29區同步升旗，當天上午7時將免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾，此外為慶祝10月，市府已陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，預計超過萬面以上，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍，中華民國元素滿滿。

民政局長林耀長表示，今年國慶升旗典禮主場在新北市民廣場，特製長18公尺、寬12公尺大國旗，由中和區退伍憲兵協會120 位弟兄護旗，展現磅礡氣勢，同時邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞活力開場，及穀保家商棒球隊領唱國歌。

現場還有3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，讓民眾可以一起揮舞國旗，也歡迎市民朋友發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加慶典，共同祝福國家生日快樂。

新北市幅員遼闊，各區也同步升旗，方便市民就近參與，將打造旗海飄揚的團結意象，許多公所還會結合活動、表演、發放限量宣導品等，邀請民眾熱血參與，如萬里區安排1.2公里健走活動，蘆洲區由原住民團體領唱國歌、汐止區邀弗莎巴西打擊樂團表演等。

各區公所發送的限量好禮也很吸睛，新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區則分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮，三重、永和等9區，也提供活力蔬果包 。

林耀長說，為迎接光輝十月，市府自9月30日起陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，各區公所懸掛數量更比往年增加3000面，讓民眾感受國慶的歡騰氛圍。

懸掛範圍包括市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，新北市境內及跨台北市、桃園市的12座重要橋梁，包括新海橋、秀朗橋、三鶯二橋、萬板大橋、華江橋、中興橋、忠孝橋、臺北橋、文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等也皆會插掛國旗；國旗將插掛至10月28日，期間市府每日會派員至各插掛地點巡查。

市府也鼓勵民眾於住家一樓或社區大樓懸掛國旗，展現愛國心，如五股區貿商社區每年國慶期間，社區中庭、大樓周邊國旗飄揚，住戶也自發性在住家門前插掛國旗，齊展愛國熱忱。

新北市國慶升旗典禮，現場將免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾。記者葉德正／攝影
新北市國慶升旗典禮，現場將免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾。記者葉德正／攝影

國旗 國慶 馬英九

延伸閱讀

馬英九拒出席國慶大會 羅智強批民進黨踩紅線：馬忍無可忍

馬英九拒絕出席國慶大會 民進黨團：不想參加理由一堆

馬英九拒出席國慶！游錫堃公開邀約 現在是「中華民國台灣」

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安：歡迎市民參加北市國慶活動

相關新聞

家長拒高端…游淑慧曝北市流感疫苗配量 10分之1機率會打到

流感疫苗開打，這次公費流感四種廠牌包括有高端，傳出有家長不願讓孩子打高端廠牌。國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧今...

大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

大直民宅塌陷案，塌陷的25戶單號棟已拆除，目前正進行整地，不過今天有議員許淑華踢爆，市府最高調用245間飯店房間協助災民...

青壯年扶養負擔全台最高 北市租金補貼加碼最高補助6000元

內政部從10月開始陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請，北市都發局今天表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為...

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安去不去？市府：以北市活動為主

前總統馬英九今天在臉書發文，表示他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會，因今年中央的國慶大會英文使用...

歡迎馬英九來！新北國慶升旗 中華民國元素滿滿

新北市政府今年10月10日將在市民廣場舉行國慶升旗典禮，結合新北29區同步升旗，當天上午7時將免費發送2000份活力蔬果...

提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

近期極端氣候使防災再被重視，新北先前已成立19處水患自主防災社區，今年再加入五股區五股里、鶯歌區尖山里、樹林區南園里等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。