家長拒高端…游淑慧曝北市流感疫苗配量 10分之1機率會打到

流感疫苗開打，這次公費流感四種廠牌包括有高端，傳出有家長不願讓孩子打高端廠牌。國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧今天也在臉書質疑，「高端永遠不能拒絕？」游說，之前衛福部購買扶植高端的新冠疫苗，打的名義是協助自主研發的國產疫苗。但這次高端的流感疫苗是進口韓國疫苗原液來台分裝，難道這次政府採購是促進台韓醫藥友好交流？

游淑慧今天也在臉書曝光北市採購流感疫苗的數量，北市這次先採購73萬1290劑，疾管署分配下來各廠牌預計配送量分別為賽諾菲20萬4740劑、國光37萬2250劑、東洋8萬6020劑及 高端6萬8280劑。游說，也就是說，有意施打公費疫苗的北市民眾，有近10分之1的機率會打到高端。

游淑慧也質疑，今年公費四價流感疫苗得標廠商，又出現「高端」的名字，而且首次投標就拿下10.1％的訂單。「奇怪，為什麼又出現高端？」流感疫苗已經施打這麼多年，今年是其他疫苗廠商供應量能不足，還是硬要讓高端再插一腳？疫苗的選擇，非但被施打者不能拒絕高端，問了北市衛生局，居然連有出錢分擔的北市府也不能拒絕。

游淑慧說，今天公費流感疫苗開打，最近她也接到民眾陳情，不想讓唸小學的小孩打高端流感疫苗，但卻無法選擇疫苗品牌，而且疫苗廠牌要「當天」才能知道，讓有些家長直接在疫苗通知書上填寫「不同意」，影響孩子施打意願。

游淑慧批評，新冠疫情期間，吃下政府唯一大訂單的高端，隨著疫情降溫，今年上半年連續6個月營收掛零，蔡政府不買就沒生意的疫苗公司，仍然要靠政府繼續賺流感疫苗?現在大家為了不要打到高端，祭出各種手段，例如打疫苗當天知道是高端的話就裝病等，為什麼高端不能拒絕？面對一家諸多爭議的疫苗公司，政府應該要給予選擇，而不是強迫大家接受。

游更在文末標註「高端難道是國營企業？」