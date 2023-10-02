快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長拒高端…游淑慧曝北市流感疫苗配量 10分之1機率會打到

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
衛福部疾管署上午舉辦「注您幸福」112年度公費流感疫苗開打記者會，衛福部長薛瑞元帶頭施打。記者林伯東／攝影
衛福部疾管署上午舉辦「注您幸福」112年度公費流感疫苗開打記者會，衛福部長薛瑞元帶頭施打。記者林伯東／攝影

流感疫苗開打，這次公費流感四種廠牌包括有高端，傳出有家長不願讓孩子打高端廠牌。國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧今天也在臉書質疑，「高端永遠不能拒絕？」游說，之前衛福部購買扶植高端的新冠疫苗，打的名義是協助自主研發的國產疫苗。但這次高端的流感疫苗是進口韓國疫苗原液來台分裝，難道這次政府採購是促進台韓醫藥友好交流？

游淑慧今天也在臉書曝光北市採購流感疫苗的數量，北市這次先採購73萬1290劑，疾管署分配下來各廠牌預計配送量分別為賽諾菲20萬4740劑、國光37萬2250劑、東洋8萬6020劑及 高端6萬8280劑。游說，也就是說，有意施打公費疫苗的北市民眾，有近10分之1的機率會打到高端。

游淑慧也質疑，今年公費四價流感疫苗得標廠商，又出現「高端」的名字，而且首次投標就拿下10.1％的訂單。「奇怪，為什麼又出現高端？」流感疫苗已經施打這麼多年，今年是其他疫苗廠商供應量能不足，還是硬要讓高端再插一腳？疫苗的選擇，非但被施打者不能拒絕高端，問了北市衛生局，居然連有出錢分擔的北市府也不能拒絕。

游淑慧說，今天公費流感疫苗開打，最近她也接到民眾陳情，不想讓唸小學的小孩打高端流感疫苗，但卻無法選擇疫苗品牌，而且疫苗廠牌要「當天」才能知道，讓有些家長直接在疫苗通知書上填寫「不同意」，影響孩子施打意願。

游淑慧批評，新冠疫情期間，吃下政府唯一大訂單的高端，隨著疫情降溫，今年上半年連續6個月營收掛零，蔡政府不買就沒生意的疫苗公司，仍然要靠政府繼續賺流感疫苗?現在大家為了不要打到高端，祭出各種手段，例如打疫苗當天知道是高端的話就裝病等，為什麼高端不能拒絕？面對一家諸多爭議的疫苗公司，政府應該要給予選擇，而不是強迫大家接受。

游更在文末標註「高端難道是國營企業？」

流感疫苗 高端 游淑慧

延伸閱讀

綠雞蛋被搞成驚天大案？游淑慧轟北市警局荒謬 違反正常程序

翻賴清德2句名言... 游淑慧：這就是賴清德對警消醫護心態

怒批總統碰上消防員憾事「致詞都只複製貼上」 游淑慧：這樣誠意有多少？

勤億買幾百萬顆蛋做前期品質測試？游淑慧：真心不相信

相關新聞

家長拒高端…游淑慧曝北市流感疫苗配量 10分之1機率會打到

流感疫苗開打，這次公費流感四種廠牌包括有高端，傳出有家長不願讓孩子打高端廠牌。國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧今...

大直另類受災戶…議員爆欠旅館逾千萬 蔣萬安：一定要基泰負責

大直民宅塌陷案，塌陷的25戶單號棟已拆除，目前正進行整地，不過今天有議員許淑華踢爆，市府最高調用245間飯店房間協助災民...

青壯年扶養負擔全台最高 北市租金補貼加碼最高補助6000元

內政部從10月開始陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請，北市都發局今天表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為...

馬英九拒出席中央國慶大會 蔣萬安去不去？市府：以北市活動為主

前總統馬英九今天在臉書發文，表示他以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會，因今年中央的國慶大會英文使用...

歡迎馬英九來！新北國慶升旗 中華民國元素滿滿

新北市政府今年10月10日將在市民廣場舉行國慶升旗典禮，結合新北29區同步升旗，當天上午7時將免費發送2000份活力蔬果...

提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

近期極端氣候使防災再被重視，新北先前已成立19處水患自主防災社區，今年再加入五股區五股里、鶯歌區尖山里、樹林區南園里等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。