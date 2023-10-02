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新北查核瓦斯分裝場 1家被查出鋼瓶灌裝重量短少

中央社／ 新北2日電

新北市消保官日前查核13家瓦斯分裝場，查獲1家業者中有3桶瓦斯鋼瓶灌裝重量短少，已超過法令容許誤差範圍，除當場要求重新灌裝外，也將開罰並命其限期改善。

新北市政府法制局今天發布新聞稿表示，新北市約3分之1的住戶仍使用液化石油氣（桶裝瓦斯），法制局消費者保護官日前會同經濟發展局員工查核全市13家瓦斯分裝場，查獲1家業者有3桶瓦斯鋼瓶灌裝重量短少情形，已超過法令容許誤差範圍。

消保官表示，業者雖解釋可能因員工輸入瓦斯鋼瓶空桶重量錯誤、操作過程不當或環境因素影響，絕非蓄意偷斤減兩。

消保官表示，稽查人員除當場將瓦斯鋼瓶封口戳破，要求重新灌裝外，仍將會依石油管理法處以新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，得按次連續處罰至改善為止。

消保官

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