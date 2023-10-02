提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

近期極端氣候使防災再被重視，新北先前已成立19處水患自主防災社區，今年再加入五股區五股里、鶯歌區尖山里、樹林區南園里等3處，合計22處。里內會透過里長號召，有一系列培訓課程，讓社區居民熟悉各防災編組，以在災害發生時快速應變，降低災害損失。

新北水利局長宋德仁指出，當中央氣象署發布海上颱風警報或豪雨特報以上等級，自主防災社區居民自動自發巡視環境，確認溝渠暢通、低窪場所、保全對象等。近期卡努颱風襲台，各防災社區積極辦理各項災前整備工作，並無重大災情傳出，防災社區訓練已達一定規模及成效。

宋德仁表示，水利局每年均投入資源辦理防災社區教育訓練，並邀請在地企業參與防災社區活動，促使民間企業能量納入防救災資源。像是五股區五股里配合的日安烘培坊、鶯歌區尖山里配合丹迪蛋糕與樹林區南園里配合的麗華西點麵包行捐贈食品物資，達到商家、社區及里辦三贏效果。