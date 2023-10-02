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提升水患應變防大災害災損 新北3里加入自主防災社區

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鶯歌區尖山里演練-整備搶救組協助警方拉起封鎖線並清理路面障礙物，確保逃生、物資運送路線之暢通。圖／新北水利局提供
鶯歌區尖山里演練-整備搶救組協助警方拉起封鎖線並清理路面障礙物，確保逃生、物資運送路線之暢通。圖／新北水利局提供

近期極端氣候使防災再被重視，新北先前已成立19處水患自主防災社區，今年再加入五股區五股里、鶯歌區尖山里、樹林區南園里等3處，合計22處。里內會透過里長號召，有一系列培訓課程，讓社區居民熟悉各防災編組，以在災害發生時快速應變，降低災害損失。

新北水利局長宋德仁指出，當中央氣象署發布海上颱風警報或豪雨特報以上等級，自主防災社區居民自動自發巡視環境，確認溝渠暢通、低窪場所、保全對象等。近期卡努颱風襲台，各防災社區積極辦理各項災前整備工作，並無重大災情傳出，防災社區訓練已達一定規模及成效。

宋德仁表示，水利局每年均投入資源辦理防災社區教育訓練，並邀請在地企業參與防災社區活動，促使民間企業能量納入防救災資源。像是五股區五股里配合的日安烘培坊、鶯歌區尖山里配合丹迪蛋糕與樹林區南園里配合的麗華西點麵包行捐贈食品物資，達到商家、社區及里辦三贏效果。

五股區五股里長陳蔡燕女回想，家園在八八風災時遭受不小損害，但一看到新聞才知道，原來南部災情更加慘重，讓她深深體會少數家庭遭逢天災，或許還能依靠政府部門救援，當遇較大災害規模，社區要能主動應變自主防災救災，才是防災的新思維。

鶯歌區尖山里演練-巡視預警組前往尖山埔路平交道巡視易淹水路段。圖／新北水利局提供
鶯歌區尖山里演練-巡視預警組前往尖山埔路平交道巡視易淹水路段。圖／新北水利局提供
樹林區南園里演練-兵棋推演模擬災害應變中心成果發表。圖／新北水利局提供
樹林區南園里演練-兵棋推演模擬災害應變中心成果發表。圖／新北水利局提供
樹林區南園里演練-在地企業捐贈防災物資，結合企業一同自主抗災、救災。圖／新北水利局提供
樹林區南園里演練-在地企業捐贈防災物資，結合企業一同自主抗災、救災。圖／新北水利局提供
五股區五股里演練-防災社區行政後勤組開設避難收容所引導民眾。圖／新北水利局提供
五股區五股里演練-防災社區行政後勤組開設避難收容所引導民眾。圖／新北水利局提供
五股區五股里長陳蔡燕女分享風災經驗。圖／新北水利局提供
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