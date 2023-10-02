樹木修剪人員也要定期認證 新北年度教育訓練完訓

新北都會持續發展，不少城市景觀樹木也盼持續提升，新北景觀處近年持續辦理「樹木修剪教育訓練」，今年第三梯次也於日前辦理完畢，過程從相關學識到戶外實作，最後共核發246張合格證，完訓合格率91%。

景觀處說明，樹木修剪教育訓練增進第一線樹木修剪作業人員技能，每年舉辦三梯次的樹木修剪教育訓練，今年第三梯次已於日前在十四張歷史公園辦理完畢，課程中盼學員透過學識及實作吸收新知。

課程中邀請新北市樹保委員許文燦，講解「景觀樹木修剪作業之職業安全衛生管理」，說明施工人員的工作配備及樹木修剪遇到障礙設施時的應對措施，以確保作業程序符合安全規範。

輔仁大學景觀設計系的張自健老師，就「樹木生理基礎及樹木型態」講解至「樹木修剪」，由植物本身的樹型介紹到案例操作，針對樹木的樹皮脊線枝條領環（正確的修剪位置）特別說明，讓從業人員在對植物進行「疏刪修剪」及「短截修剪」時有判斷的依據。

下午「實作課程」則由台灣省園藝技師公會副理事長曹明利，帶領學員們到戶外實地演練，以實例講解如何正確安全地使用工具修剪樹木，並以分組操作，讓大家了解考試流程。