三寶打不打流感高端廠牌？ 蔣萬安：要問「我老闆」

流感疫苗開打，台北市長蔣萬安今天赴聯合醫院仁愛院區視察流感施打狀況，由於蔣萬安還不符合公費施打資格，由副市長李四川帶頭打流感疫苗，由於蔣萬安的三寶都符合施打資格，今天也被問及是否會讓三寶打流感疫苗，尤其是高端廠牌？蔣萬安表示「要問我老闆、我太太」。

由於有專家分析，今年秋冬可能會爆發流感、新冠大流行，蔣萬安受訪表示，的確有許多專家分析，今年接下來不管流感、新冠疫情進入秋冬會再度爆發，這部分，北市府都會加強宣導，所以這次中秋連假回來第一天，加強宣導流感疫苗開打，尤其這次包括三種疫苗流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗開打，針對65歲以上長者，高中職以下學生等，要進行施打流感疫苗。

蔣萬安也表示，北市府這次也特別針對高中職以下非公費疫苗的教職員員工、還有市府臨櫃第一線同仁進行疫苗施打，確保民眾健康，這次除了加強宣導，也會讓民眾清楚了解，什麼時間施打什麼疫苗。

至於蔣萬安今天視察流感開打，副市長李四川符合公費施打年紀，今天特別帶頭施打，接著還有媽媽帶著小女還來開疫苗，一開始小朋友超淡定，還可以跟三寶爸的蔣萬安伯伯打招呼，不過當針頭打下去，小朋友忍不住爆哭，蔣萬安抱起小女孩安撫，很神奇，小女孩不哭了，還能露出笑容。

北市衛生局提醒，今天起起公費流感疫苗分二階段開打，第一階段為開放65歲以上長者及6個月以上嬰幼兒等10類對象接種，呼籲只要是符合公費流感疫苗接種資格的民眾，配合開打期程儘速完成接種，保護自己並守護親友健康。

蔣萬安表示，台北市今年共有378家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，為提升疫苗接種便利性，國小、國中、高中職及五專一至三年級採校園集中接種，預計辦理301場校園接種，另十二區公所結合里辦公處設置539場社區接種站，鼓勵民眾可多加利用。

陳彥元說，秋冬是流感與新冠肺炎疫情流行期，加上兩者症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，尤其65歲以上長者及嬰幼兒都是高危險族群，更應該儘速完成流感疫苗接種以增加保護力，且COVID-19 XBB疫苗也開放65歲以上長者接種，呼籲長者可同時接種，降低呼吸道感染及併發重症的風險。